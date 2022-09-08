Эти 7 мультфильмов должен посмотреть каждый поклонник «Простоквашино»

Кроме известной трилогии за плечами ее автора еще много хороших мультфильмов.

Историю о том, как городской мальчик сбежал в деревню вместе с котом Матроскиным, где познакомился с псом Шариком и почтальоном Печкиным, знают и любят все. Но мало кому известно, что автор знаменитой трилогии, режиссер-мультипликатор Владимир Иванович Попов, также создал еще несколько мультфильмов, которые полюбились зрителям.

В творческом багаже Попова две ленты про медвежонка Умку, песни из которых популярны до сих пор, замечательный мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса», кукольная сказка «По щучьему велению», мультипликационный фильм «От двух до пяти» по одноименной книге Корнея Чуковского, сказка «О том, как Гном покинул дом» и даже настоящий анимационный детектив о приключениях Васи Куролесова.