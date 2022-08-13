Эти 6 знаков зодиака несовместимы в любви: они обречены на расставание

Насколько крепким будет любовный союз, зависит от даты рождения партнеров – некоторые знаки зодиака настолько разные, что ни за что не уживутся под одной крышей.

Овен и Рыбы

Все вопросы и проблемы Овны решают радикально, рубят с плеча, не задумываясь о последствиях. Рыбки, напротив, предпочитают действовать осмотрительно, любят хорошенько поразмыслить, прежде чем что-то предпринять.

Если два этих знака однажды сойдутся, то прожить вместе долго и счастливо не смогут – очень скоро они начнут неимоверно раздражать друг друга.

Телец и Скорпион

Эти два знака преследуют в жизни разные цели. Мягкий и домашний Телец стремится к комфорту, благополучию, спокойному времяпровождению у семейного очага. Скорпиону, в свою очередь, подавай приключения, интриги, авантюры, в которым им отведена главная роль.

Вступив в отношения, представители этих знаков быстро поймут, что им совершенно не по пути.

Близнецы и Козерог

Рожденные под знаком Близнецов не могут усидеть на одном месте. Они жаждут свежих впечатлений, новых знакомств и людей вокруг. В то время как Козероги – консерваторы, которым по вкусу уединение и тишина.

Один из партнеров может попробовать подстроиться под другого, но удовольствия ему это не принесет.

В итоге они устанут ломать друг друга и расстанутся ко всеобщему облегчению.

Рак и Стрелец

Домосед Рак ни за что не уживется с подвижным, словно капелька ртути, Стрельцом. У них разный круг общения и прямо противоположные интересы. Для уроженцев водного знака нет ничего милее спокойствия и уюта, а Стрельцы зачастую – горячие поклонники активного образа жизни, путешествий и экстремальных видов спорта.

Однозначно они не пара.

Дева и Лев

Еще одна пара, в которой не будет взаимопонимания – Дева и Лев. Уроженцы земного знака твердо стоят на ногах, они любят все анализировать, планировать, раскладывать по полочкам.

Лев, напротив, очень часто предпочитает спонтанность, непредсказуемость, он следует за своими желаниями, не задумываясь о том, как это отразится на его отношениях с партнером.

Водолей и Весы

Независимость – то, что больше всего ценит в этой жизни Водолей. Для детей воздушной стихии важно оставаться свободными, не связанными обязательствами и клятвами. Весы, напротив, настоящие семьянины, готовые посвящать себя семье и близким без остатка.