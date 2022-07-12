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Эти 5 знаков Зодиака стойко переносят тяжелейшие испытания там, где другие заплачут

12 июля 2022 17:00
Эти 5 знаков Зодиака стойко переносят тяжелейшие испытания там, где другие заплачут

Эти знаки наделены феноменальной силой воли.

В сложных жизненных ситуациях люди ведут себя по-разному. Одни прячутся в свою скорлупу, чтобы в одиночестве переварить неприятные события, а потом вернуться к привычной жизни обновленными и отдохнувшими. Другие паникуют, тревожатся и обращаются за поддержкой к близким. Третьи же стойко встречают все испытания судьбы, какими бы тяжелыми они ни были, и проходят на помощь к другим даже когда у самих на душе тяжело. Астрологи назвали пять знаков, которые на все 100% относятся к этой категории.

Скорпион

Уроженцы водного знака обладают характером настолько же крепким, как скала. У них достаточно внутренних ресурсов, чтобы в тяжелых обстоятельствах продолжать идти по жизни с гордо поднятой головой.

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Неудивительно, что многие Скорпионы становятся руководителями – они как никто другой способны провести коллектив через все бури и штормы, какие встретятся на пути.

Овен

Такого внутреннего стержня, как у Овнов, нет, пожалуй, ни у одного другого знака зодиака.

Представители огненного знака, попав в неприятности, не станут прятать голову в песок и ждать, когда кто-нибудь придет на выручку.

Нет, они сами приложат максимум усилий для того, чтобы разобраться в ситуации и решить ее в свою пользу. И пока не добьются желаемого – не отступят ни на шаг.

Водолей

Люди, родившиеся под знаком Водолея, способны сохранять ясный рассудок в таких ситуациях, в каких любой другой знак зодиака наверняка потерял бы сон и покой. Уроженцы воздушного знака не поддаются эмоциям, а включают здравый смысл и логику, анализируют уже случившиеся события и продумывают, как не совершить ошибок впредь.

"Семь раз отмерь, один раз отрежь" – это про них.

Лев

Львы недаром занимают в гороскопе особое место – они обладают поистине королевским самообладанием, которое помогает им с честью и достоинством выходить из сложнейших ситуаций.

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Возможно, отчасти свой отпечаток накладывает публичность Львов – они привыкли быть авторитетом для окружающих, и уронить себя в глазах "подданных" для них попросту недопустимо.

Стрелец

У энергичных и деятельных Стрельцов запаса сил и энергии хватило бы на десятерых. Они способны свернуть горы, но окружающие даже не подозревают об их супергеройских способностях – до тех пор, пока не случится какое-нибудь ЧП.

Тогда-то Стрельцы проявят себя во всей красе – придут на выручку, всех спасут и даже не потребуют никаких наград.

Елена Королева
Елена Королева
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