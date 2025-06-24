Эти 5 семейных фильмов 90-х состарились, как плохое вино: раньше восхищались, сейчас стыдно включать (даже Керри попал под раздачу)

На «прогрессивном» Западе такие фильмы в наше время бы точно не пересняли.

Когда-то мы затирали кассеты с ними до дыр, цитировали наизусть и смеялись всей семьей. Но с годами все изменилось — вместе с нами изменился и контекст. Сегодня некоторые «семейные» хиты 90-х выглядят скорее как неловкий привет из прошлого, чем как универсальное развлечение.

По версии Collider, именно эти пять фильмов особенно тяжело пережили проверку временем — и вряд ли бы вышли в таком виде сегодня.

«Не говори маме, что няня умерла» (1991)

Кристина Эпплгейт играет 17-летнюю девушку, которая вместо того, чтобы сообщить родителям о смерти няни, прячет тело и устраивается на работу, чтобы самой заботиться о младших братьях и сестрах.

Тогда «Не говори маме, что няня умерла» казалось смелой историей взросления. Сейчас — абсолютная катастрофа с точки зрения морали и логики. Подросткам буквально показывали, что скрывать смерть — это нормально, если ты достаточно энергичен и симпатичен. А ведь это якобы семейное кино, которое крутили по ТВ в прайм-тайм.

«Большой папа» (1999)

Адам Сэндлер в роли безработного раздолбая, который вдруг становится «отцом» для пятилетнего мальчика. Комедия работала благодаря харизме актера и парочке трогательных моментов, но сейчас в глаза бросаются другие вещи.

Передача ребенка незнакомцу без проверки? Сексистские шутки про официантку из Hooters? Карикатурный иммигрант, говорящий с акцентом? В 2024 году такой сценарий вряд ли бы кто-то пропустил — и точно не назвал бы «Большого папу» «семейным фильмом».

«Мне хватит миллиона» (1994)

Фильм, в котором 11-летний мальчик получает случайно подписанный чек и выдает себя за миллионера, чтобы купить себе особняк и… поцеловаться с взрослой женщиной-агентом ФБР.

Сюжет «Мне хватит миллиона» сам по себе выглядит как опасная фантазия сценариста с тревожными склонностями. Сегодня это выглядело бы как повод для расследования, а не как легкая комедия. И тем более — не как безопасное развлечение для всей семьи, настаивают обозреватели Collider.

«Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994)

Да, мы тоже сперва не поверили, что у него рейтинг 12+, и формально он относится к категории «семейное кино». Но концовка этой комедии с Джимом Керри сейчас воспринимается совсем иначе.

Героиню Шон Янг в финале «разоблачают» как бывшего футболиста в сцене, насыщенной откровенным унижением. Все это сопровождается отвращенными лицами героев, стыдными шутками и репликами, которые сегодня просто бы не допустили в эфир — и точно не вставили бы в фильм, ориентированный на подростков.

«Божьи коровки» (1992)

Родни Дэнджерфилд играет мужчину, который ради повышения становится тренером женской футбольной команды. Решение проблем? Наряжает подростка-мальчика в девочку и выпускает на поле.

История подается как веселое притворство, но на деле мы имеем взрослого мужчину, убеждающего ребенка врать, переодеваться и нарушать правила — все ради собственной выгоды. Кроме сексизма, тут еще и проблемы с этикой в целом. Смотреть это теперь, как минимум, откровенно неловко.

Эти фильмы остались в нашей памяти как часть эпохи, когда «семейное» означало совсем другое. Сейчас они вызывают не только ностальгию, но и вопрос: как вообще это казалось нормальным? И почему мы тогда смеялись?

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