Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)

Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)

14 августа 2025 18:07
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)

Не зря ведь декораторы и гримеры старались.

Иногда предметы в кадре тоже играют свою роль: чашка, случайно оставленная на столе, потрепанный чемодан или загадочный сверток могут рассказать историю не хуже реплик героев. Но, согласитесь, когда следишь за сюжетом, так легко упустить из виду какую-нибудь важную безделушку.

Именно им мы и посвятили наш новый тест. Мы собрали 5 кадров из известных фильмов и кое-что на них спрятали (в одном даже замаскировали персонажа). Ваша задача — вспомнить, что же именно отсутствует на каждом снимке.

Кто знает, может после прохождения вы станете смотреть кино совсем другими глазами, выискивая в кадрах те самые знаковые мелочи? Так что приготовьтесь, напрягите памяти готовы и вперёд! Мы в вас верим.

Ранее мы писали: Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Свадьба в Малиновке» (1967)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк Читать дальше 15 августа 2025
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов «Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов Читать дальше 14 августа 2025
Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест) Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест) Читать дальше 14 августа 2025
С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест) С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест) Читать дальше 14 августа 2025
Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных) Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных) Читать дальше 13 августа 2025
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Читать дальше 12 августа 2025
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики Читать дальше 15 августа 2025
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще «У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще Читать дальше 14 августа 2025
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше