Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)

Иногда предметы в кадре тоже играют свою роль: чашка, случайно оставленная на столе, потрепанный чемодан или загадочный сверток могут рассказать историю не хуже реплик героев. Но, согласитесь, когда следишь за сюжетом, так легко упустить из виду какую-нибудь важную безделушку.

Именно им мы и посвятили наш новый тест. Мы собрали 5 кадров из известных фильмов и кое-что на них спрятали (в одном даже замаскировали персонажа). Ваша задача — вспомнить, что же именно отсутствует на каждом снимке.

Кто знает, может после прохождения вы станете смотреть кино совсем другими глазами, выискивая в кадрах те самые знаковые мелочи? Так что приготовьтесь, напрягите памяти готовы и вперёд! Мы в вас верим.

Ранее мы писали: Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)