Эти 5 фактов раскроют вам глаза на мать Терезу: от правды станет горько

Монахиня была не такой, как кажется на первый взгляд.

Святая монахиня, мать Тереза, считается символом доброты и сострадания. Ее имя даже стало нарицательным — так называют человека, который готов на любые жертвы ради благополучия ближнего. Но монахиня была далеко не такой, как кажется: еще при жизни были оглашены факты, свидетельствующие о ее жестокости и даже лжи.

Во-первых, волонтеры, работающие в домах милосердия, которые открывала Тереза, говорили об ужасных условиях. По их словам, вместо кроватей там были неудобные кушетки, не соблюдались правила дезинфекции, а шприцы использовали по несколько раз без должной обработки. Из лекарств же к услугам медсестер были только просроченные препараты и аспирин.

Во-вторых, все мучения своих подопечных Тереза считала нормальным явлением. Она была уверена, что лишь через боль постигается истина. Поэтому по ее приказу умирающим в домах милосердия даже не выдавались обезболивающие. Кроме того, приверженцы не христианской, а другой религии, вообще могли не получить помощь в таких учреждениях. Им не выдавали карточки на еду. По одной из версий Тереза даже научила монахинь насильно крестить обитателей домов милосердия перед смертью, когда они уже были не в силах противостоять обряду.

Объединение «Миссионерки любви» было одной из богатейших организаций благодаря отчислениям со всего мира. Но средств всегда не хватало. Оказалось, что большая часть денег доставалась самой Терезе, а на нужды бедных шло всего 7% от общей суммы. Доходило даже до того, что когда в приютах кончались средства, то их подопечные выходили просить милостыню.

Показателен и случай в супермаркете, когда мать Тереза сделала покупки на сумму в 500 фунтов стерлингов и отказалась их оплачивать. По ее словам, продукты пойдут в пользу нуждающихся, а значит, ей должны отдать их бесплатно. После долгих препираний случайный человек в очереди согласился оплатить ее товары.