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Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

28 июня 2025 12:19
Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

В подборке только настоящие шедевры с рейтингом «8+».

Есть люди, которые при одном слове «аниме» скептически морщатся и уверены, что это «не для них». Но стоит выбрать правильный тайтл — и мнение меняется кардинально. На самом деле аниме — это не только про больших глаз и странные сюжетные повороты. Это глубокие истории, философские вопросы, сильные эмоции и визуальное искусство. Для тех, кто готов дать жанру второй шанс или только начинает знакомство с этим миром, есть несколько безупречных вариантов.

«Унесённые призраками» — магия, которая покорила весь мир

Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

Рейтинг IMDb: 8.6

Легендарный фильм Хаяо Миядзаки давно стал классикой не только аниме, но и мирового кинематографа. История девочки Тихиро, попавшей в загадочный мир духов, получила «Оскар» и любовь миллионов зрителей по всему миру. Даже те, кто сдержанно относится к японской анимации, не могут устоять перед этой сказкой с глубоким смыслом и невероятной красотой.

«Стальной алхимик: Братство» — эпос о семье, чести и цене мечты

Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

Рейтинг IMDb: 9.1

Если вам кажется, что аниме — это несерьёзно, то «Стальной алхимик: Братство» развеет этот миф с первой серии. Это захватывающая и трогательная история о двух братьях, которые заплатили страшную цену за попытку вернуть к жизни свою мать. Философия, драматизм и динамичный сюжет сделали этот сериал одним из самых высокооценённых в истории.

«Код Гиас: Восставший Лелуш» — интриги, драмы и борьба за свободу

Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

Рейтинг IMDb: 8.7

Политический триллер с элементами фантастики, где каждый ход героя напоминает шахматную партию. «Код Гиас» — это не просто история про юношу с суперсилой, а сложный сюжет о власти, морали и цене революции. Даже те, кто обычно равнодушен к аниме, втягиваются в эту драму с первой серии.

«Врата Штейна» — путешествия во времени без лишней фантастики

Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

Рейтинг IMDb: 8.8

«Врата Штейна» — это научно-фантастический сериал, который умело балансирует между юмором, драмой и напряжённым сюжетом. История о случайном изобретении машины времени быстро превращается в серьёзную борьбу за будущее. Этот тайтл ценят даже те, кто предпочитает классические триллеры — настолько грамотно здесь выстроен сюжет.

«Город, в котором меня нет» — детектив, от которого невозможно оторваться

Эти 5 аниме понравятся даже тем, кто не считает себя фанатом жанра: обязательно возьмите на заметку

Рейтинг IMDb: 8.5

Мистика, драма и захватывающий детектив сплелись в сериале «Город, в котором меня нет». Главный герой внезапно возвращается в своё детство, чтобы предотвратить серию трагических событий. Эта история цепляет своей атмосферой и эмоциональной глубиной, а потому полюбится даже тем, кто уверен, что аниме — это «не про них». А здесь — еще пять филсофских аниме с рейтингом «7+».

Фото: Кадры из аниме сериалов «Стальной алхимик: Братство», «Врата Штейна», «Город, в котором меня нет», кадры из аниме фильмов «Унесённые призраками» (2001), «Код Гиас: Восставший Лелуш» (2018)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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1 комментарий
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