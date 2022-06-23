Эти 4 знака Зодиака своими руками рушат отношения: виноват плохой характер

Говорят, что если романтические отношения между двумя людьми складываются слишком уж легко и просто, это плохой знак. Мол, если партнеры по-настоящему неравнодушны друг к другу, конфликтов и ссор не избежать, без них в паре не будет никакого развития. Однако когда размолвок слишком много, это тоже становится проблемой. Астрологи назвали четыре знака зодиака, с которыми сложнее всего выстроить прочный союз – они постоянно отпугивают избранников своими причудами.

Овен

Строить отношения с уроженцами огненного знака – все равно что сидеть на пороховой бочке, никогда не знаешь, когда же произойдет взрыв. А выйти из себя Овны могут практически по любому поводу.

Кроме того, жизнь они воспринимают как соревнование, из которого непременно нужно выйти победителем.

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Отношения для них тоже забег на длинную дистанцию, в которой необходимо обойти партнера во что бы то ни стало – например, в размере зарплаты или успехе у противоположного пола.

Близнецы

В романтических отношениях участвуют двое, однако Близнецы частенько забывают об этой аксиоме. Они настолько зациклены на самих себе, на своих проблемах и потребностях, что партнер нередко уходит на второй план.

Представители воздушного знака начинают воспринимает его не как равноправного собеседника, а как пассивного слушателя.

Неудивительно, что избранникам Близнецов быстро надоедает играть роль "массовки", потерявшейся на фоне "главной звезды".

Скорпион

Люди, появившиеся на свет под знаком Скорпиона, любят контролировать всех и вся. В любви они придерживаются той же тактики – они постоянно дергают своих партнеров, выясняя, где они находятся, чем занимаются, нужные ли продукты купили в супермаркете и правильно ли готовят плов.

Также у Скорпионов часто возникают проблемы с доверием, в глубине души они боятся предательства и разрывают отношения прежде, чем это сделает избранник.

А то, что человек в принципе не задумывается о расставании, уже неважно.

Рыбы

Рыбы нуждаются в партнере, понимающем человеке, с которым можно будет разделить радостные и горькие мгновения.

Но в то же время они не готовы в полной мере отдавать себя отношениям, они хотят, чтобы за ними оставалось право время от времени сбегать в свои мечты, уходить в себя, закрываться от реального мира и от возлюбленного.

Стремление исчезнуть может настичь Рыб в любой момент, желания и потребности партнера при этом не учитываются.