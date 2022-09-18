Эти 4 знака зодиака слишком быстро привязываются к людям и потом страдают

Знакомство с новым человеком - это всегда очень волнительно и ответственно. В голове сразу же начинают роиться мысли на тему “А что, если мы станем друзьями? Или, чем черт не шутит, кем-то особенным?” По мнению астрологов, такие вопросы задают себе представители определенных знаков зодиака. Они быстро привязываются к новому знакомому, но, как правило, это влечет печальные последствия - редко кто способен так же скоро откликнуться на их чувства, и в итоге эти знаки остаются с разбитым вдребезги сердцем.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, любят витать в облаках. Нередко, встретив интересного собеседника, они мгновенно попадают под его очарование. Уроженцы воздушного знака испытывают непреодолимую потребность общаться с этим человеком как можно больше. Когда их желание оказывается невзаимным, Близнецы очень тяжело и болезненно это переносят.

Но спустя время все равно находят в себе силы отправиться на поиски друга, который разделит все их интересы.

Рак

Представители водного знака удивительно доверчивы и открыты. Если Рак чувствует, что новый знакомый обладает доброй энергетикой, он тянется к нему, словно цветок - к солнцу. Это работает и в обратную сторону - уловив интерес к своей персоне, уроженцы знака охотно раскрываются навстречу. Но довольно часто этот интерес оказывается мимолетным, что очень обижает и ранит Рака.

Этому знаку требуется много времени на то, чтобы восстановиться после того, как их бросили.

Дева

Невероятно, но факт - замкнутые и закрытые с виду Девы в душе удивительно сентиментальны. Если они почувствуют, что им хорошо и интересно рядом с новым человеком, они постараются проводить с ним как можно больше времени. Однако характер у этого земного знака все-таки не сахар, людям бывает сложно поймать волну Дев и настроиться на нее.

Не встретив взаимного интереса, уроженцы знака чувствуют себя крайне уязвленными.

Водолей

Рожденные под знаком Водолея легко находят общий язык с людьми. Кажется, что у уроженцев воздушного знака очень много друзей, но на самом деле их единицы. Все дело в том, что в глубине души они очень неуверенны в себе и ранимы. Им тяжело открываться другим людям. Но если кто-то завоюет их доверие, то они ничего не пожалеют для этого человека и отдадут ему все лучшее в себе.