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Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения

2 августа 2022 17:00
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения

Астрологи рассказали, к каким знакам деньги будут течь рекой.

В последний месяц лета материальное положение у многих знаков зодиака довольно нестабильное – кто-то вложил много денег в отпуск, кто-то затеял ремонт, кто-то просто сейчас на мели. Однако некоторые представители зодиакального круга могут не опасаться, что их финансы начнут петь романсы – напротив, август 2022 станет для них временем благоприятных перемен и денежной прибыли.

Телец

Представители земного знака привыкли находиться в зоне комфорта. Они двигаются в привычном направлении, по проторенной дорожке, в том числе в сфере карьеры. Однако небесные светила говорят о том, что в последний месяц лета Тельцам необходимо свернуть с проверенного временем пути и попробовать что-нибудь новое. Результаты не заставят себя долго ждать.

Руководство оценит нетривиальные идеи уроженцев знака и вознаградит их либо солидной премией, либо повышением в должности и зарплате.

Близнецы

В августе 2022 года астрологи советуют Близнецам отбросить в сторону сомнения и наконец рассказать всему миру о своих талантах. А их у представителей воздушного знака немало, и каждый можно успешно монетизировать.

Самореклама не помешает и тем Близнецам, которые работают в офисе – если предложить руководству классную идею, можно быстро завоевать не только авторитет в коллективе, но и более высокую должность с соответствующей заработной платой.

Главное – не бояться рисковать и дерзать.

Скорпион

Рожденных под знаком Скорпиона звезды предупреждают: сейчас самое время подняться на уровень выше. Представителям водного знака, мечтавшим о повышении, необходимо действовать – руководство обязательно оценит их идеи и предложения, а также предложит занять новую должность. Дополнительную прибыль принесут инвестиции, сделанные Скорпионами заблаговременно.

Теперь им остается только считать прибыль и радоваться своей дальновидности и деловой хватке.

Водолей

Еще один знак зодиака, которому крупно повезет в финансовом плане – это Водолей. Окружающим порой кажется, что уроженцы этого знака способны делать деньги буквально из воздуха – еще бы, ведь это их родная стихия! На самом деле Водолеям тоже приходится изрядно потрудиться, чтобы заработать солидную сумму, но в августе 2022 финансы будут течь к ним рекой.

Материальные поощрения на работе, инвестиции, хобби – все это будет приносить представителям знака копеечку.

Елена Королева
Елена Королева
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