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Эти 4 знака зодиака поджидает опасность в августе, предупредил астролог

2 августа 2022 07:00
Эти 4 знака зодиака поджидает опасность в августе, предупредил астролог

Астрологи рассказали, кого будут преследовать проблемы и неудачи.

Последний летний месяц станет неблагоприятным для некоторых знаков зодиака, предупреждают астрологи. Некоторые представители зодиакального круга столкнутся с настоящими проблемами и опасностями. Рассказываем, кому же небесные светила в августе 2022 обещают не самое лучшее развитие событий.

Овен

Представителям огненного знака нелегко усмирить свой вспыльчивый характер. Они то и дело ввязываются в новые конфликты, поводом для которых может послужить любая мелочь – Овны охотно раздувают из мухи слона.

Однако астрологи предупреждают, что в августе уроженцам знака необходимо умерить свой пыл и по возможности держать себя в руках.

В обратном случае они рискуют получить пятно на своей репутации, если дело касается работы, и испорченные отношения, если речь идет о личной жизни.

Лев

Одно из самых страшных испытаний для Льва – потерять свой авторитет в глазах окружающих, предстать перед ними чувствительным, уязвимым, беззащитным. Астрологи предупреждают о том, что такая ситуация возможна в августе 2022 года.

Согласно их прогнозам, причиной тому может послужить предательство близкого человека.

Кто-то из окружения тайно завидует успехам представителя огненного знака и постарается его очернить, распустив слухи или обнародовав конфиденциальную информацию о Льве.

Козерог

Рожденные под знаком Козерога дорожат своей работой и заработанными средствами. Они ценят материальный достаток, поэтому тщательно берегут свои кровные и долго думают, прежде чем потратить их на что-то или инвестировать.

Однако звезды говорят, что в последний месяц лета у уроженцев земного знака может возникнуть соблазн заработать больше, вложив деньги в какое-нибудь предприятие.

К его выбору стоит отнестись крайне осторожно и тщательно проверять все бумаги – есть риск стать жертвой мошенников.

Водолей

Август 2022 станет для Водолеев непростым месяцем. Эмоциональный фон уроженцев воздушного знака будет достаточно нестабильным, что скажется на их отношениях с партнером и близкими людьми. Астрологи не советуют Водолеям выплескивать свое плохое настроение на окружающих – это чревато серьезными конфликтами.

Мало того, устав от постоянного недовольства Водолеев, их избранник решит поставить отношения на паузу или вовсе их прекратить.

Поэтому представителям знака не стоит идти на поводу у своих эмоций.

Елена Королева
Елена Королева
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