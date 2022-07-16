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Эти 4 знака Зодиака ненавидят всех

16 июля 2022 07:00
Эти 4 знака Зодиака ненавидят всех

Названы главные ворчуны в зодиакальном круге.

Чего уж греха таить – каждый из нас время от времени бывает не в настроении, и тогда плохо приходится всем, кто попадется под руку. Однако, по мнению астрологов, некоторые знаки зодиака находятся в плохом настроении едва ли не каждый день. Они обязательно найдут повод для того, чтобы поворчать, покричать или потопать ногами. Рассказываем, кто же в гороскопе склонен ненавидеть все живое и срывать свой гнев на окружающих.

Скорпион

Уроженцы этого водного знака могут похвастаться самым конфликтным и неуживчивым характером во всем зодиакальном круге. При этом, читая в гороскопах о своих недостатках, Скорпионы злятся еще сильнее и начинают яростно доказывать, что это не так.

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Вывести представителей этого знака из равновесия – проще простого, однако они далеко не всегда показывают свое раздражение открыто.

Скорпионы считают, что проявление чувств равносильно слабости, а потому нередко прячут свою неприязнь или ненависть под маской доброжелательности.

Овен

Идеальный мир для Овнов – тот, в котором окружающие боготворят их и беспрекословно слушаются.

Однако действительность далека от мира грез, поэтому уроженцам огненного знака ежедневно приходится сталкиваться с глупыми людьми, не желающими признавать их превосходство (так, по крайней мере, они считают).

Представители этого знака хорошо помнят всех, кто не проявил к ним должного уважения, и лелеют мечты о мести. И нередко Овны действительно находят возможность крепко насолить "обидчикам".

Дева

Практичные Девы любят строить планы на десятки лет вперед. В их жизни все учтено и просчитано до мелочей, неудивительно, что уроженцы знака бесятся, когда кто-то вмешивается в их тщательно составленный распорядок. И, разумеется, Девы не питают теплых чувств к тем, кто посмел им помешать – они будут открыто ненавидеть провинившегося человека.

Исключение возможно в том случае, если на "обидчика" у Девы тоже есть определенные планы – если человек полезен, она скроет свои истинные чувства.

Козерог

Представители этого знака в принципе не слишком любят людей и их общество. Однако, в отличие от других зодиакальных ворчунов, Козероги могут долго терпеть ненавистного человека. А потом в один не слишком прекрасный день чаша переполнится, и тогда объекту их неприязни придется несладко.

Хорошая новость – мстить Козероги не станут, скорее уж они будут жестко игнорировать человека, с которым не сумели сохранить хорошие отношения.

Елена Королева
Елена Королева
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