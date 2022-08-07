Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым

Эмоциональность – качество, которое, с одной стороны, делает жизнь человека ярче и насыщеннее. Радость, восторг и другие позитивные эмоции он воспринимает в десятки раз интенсивнее, чем окружающие. С другой стороны, негативные чувства причиняют ему настолько же сильную боль. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака являются самыми эмоциональными и как это отражается на их отношениях с людьми.

Рыбы

Представители водного знака очень часто предпочитают реальности мир грез. А все потому, что в своих мечтах они могут чувствовать себя сильными, защищенными, уверенными в том, что их никто не обманет, не предаст и не обидит.

Однако, возвращаясь в действительность, они нередко забывают снять розовые очки и принимают обман за чистую монету.

Из-за своей доверчивости Рыбы часто оказываются жертвами манипуляторов или вступают в токсичные отношения. А вот вырваться из них уже не могут.

Стрелец

Со стороны может показаться, что в жизни позитивных Стрельцов нет места для обид и плохого настроения. Однако это вовсе не так. Представители огненного знака в глубине души крайне ранимы – выбить их из колеи способно абсолютно все, что угодно.

Стрельцы любят шутить и ценят юмор, но, к примеру, они могут всерьез обидеться, если кто-нибудь подшутит над ними или устроит розыгрыш.

Быть может, из гордости Стрелец и виду не подаст, что его что-то задело, но на самом деле будет долго дуться.

Овен

Вот уж кто может взвиться из-за любого неосторожного слова, так это Овен. Уроженцы огненного знака настолько остро реагируют на фразы, взгляды, шутки, направленные в их адрес, что порой окружающие уже боятся лишний раз посмотреть в их сторону.

Овнам все время кажется, что кто-то стремится подорвать их авторитет, обойти и отнять драгоценные лавры, поэтому они постоянно видят вокруг конкурентов и ищут подвох даже в невинных вещах.

Сами придумают, сами обидятся, а потом выставят виноватым кого-то другого.

Козерог

Еще один знак зодиака, который отличается ранимостью – это Козерог. Представители земного знака неохотно пускают людей в свою жизнь, но уж если кто-то вошел в круг их доверия, то это навсегда.

К сожалению, Козероги очень часто идеализируют своих друзей и близких.

Они считают, что человек ценит их отношения так же, как они сами, но нередко становятся жертвой обмана или манипуляций. Все это разбивает сердца Козерога и заставляет его замыкаться в себе.