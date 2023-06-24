Эти 4 знака Зодиака — лучшие любовники: в постели им нет равных

Как ни крути, интимная близость является немаловажной составляющей романтических отношений. Паре, в которой двое несовместимы в постели, будет сложно договориться и в других аспектах совместной жизни. Если мысли о скором свидании и ночи с избранником не навевают приятного волнения, стоит подумать, а не тревожный ли это звоночек? Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут похвастаться репутацией лучших любовников. На них стоит обратить внимание тем, кто мечтает о всепоглощающей страсти.

Лев

Может ли “король зодиака” позволить себе прослыть плохим любовником? Ни в коем случае! Представители этого знака закрепили за собой еще и репутацию пылких партнеров, в постели с которыми уж точно не соскучишься.

Лев относится к партнеру с особым вниманием.

Для него важно, чтобы близкий человек испытывал настоящий кайф от процесса, и, конечно же, результата. Уроженец огненной стихии знает бесконечное число способов доставить ему удовольствие.

Весы

Для воздушных знаков очень важна гармония - не только в душе, но и в романтических отношениях. Весы - очень чуткие и нежные любовники, которые в равной степени любят получать ласки и отдавать их взамен.

На первый взгляд этот знак может показаться очень скромным и целомудренным, но вскоре его вторая половинка поймет: в тихом омуте черти водятся.

Весы готовы прислушаться к самым смелым пожеланиям партнера и воплотить их в жизнь.

Скорпион

Темное обаяние, свойственное этому знаку, притягивает к нему представителей противоположного пола. Скорпион - человек-загадка, и людям интересно, каким он бывает в неформальной обстановке. И он уж точно их не разочарует.

Тем, кто решил встречаться со Скорпионом, необходимо учесть, что по своей натуре этот знак - истинный доминант.

Ему нравится вести в постели, поэтому если его вкусы совпадут со вкусами избранники, этому тандему звезды сулят чистое наслаждение.

Стрелец

Огненные знаки, как водится, неповторимы в романтических взаимоотношениях. Страсть, которая исходит от Стрельца, способна воспламенить любого. Даже если вторая половинка не отличается диким темпераментом, этот знак его разбудит.

Стрелец - настоящий экспериментатор. Вместе с ним избранник попробует все, на что только способна необузданная фантазия. Даже после расставания человек будет вспоминать интим с огненным знаком как лучший в своей жизни.