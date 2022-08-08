Эти 4 женщины Зодиака с радостью променяют любовь на деньги

Корыстные и расчетливые – так можно охарактеризовать представительниц этих знаков.

"Любовь за деньги не купишь", – гласит народная мудрость. Однако не каждая женщина согласна на рай в шалаше, лишь бы рядом с возлюбленным. Некоторые представительницы прекрасного пола охотно предпочтут богатство большому и светлому чувству. Астрологи портала uznayvse.ru рассказали, уроженки каких знаков способны уйти из семьи ради состоятельного кавалера.

Телец

Представительницы земного знака очень часто оказываются на месте Золушки. С самых юных лет они находятся в тени старших сестер, донашивают за ними вещи, не имеют собственной комнаты в квартире…

Многие женщины-Тельцы выходят замуж исключительно ради того, чтобы уйти из родительского дома и обрести пусть маленькую, но свою квартиру.

Зато если на пути уроженки этого знака появится прекрасный принц, она не задумываясь бросит семью ради безбедной жизни. И будет считать, что поступила правильно.

Близнецы

Женщины, рожденные под воздушным знаком Близнецов, в принципе не могут похвастаться верностью – они привыкли менять кавалеров, как перчатки. "Если чувства прошли, что же я могу сделать?" – пожимает плечами дама-Близнецы в ответ на упреки в непостоянстве, и вроде бы даже придраться не к чему. Если перед уроженкой этого знака стоит выбор между бедным и состоятельным мужчиной, она, безусловно, остановится на втором варианте.

Ведь ей так нравится красивая жизнь!

Скорпион

Дамы-Скорпионы – ни дать ни взять королевы, которые по какому-то недоразумению остались без дворца и подданных. Они с юности считают себя особенными, достойными самой дорогой и красивой жизни. Скорпионша искренне считает, что избранник должен ее обеспечивать, а когда этого не происходит, начинает поиски более подходящего варианта.

Как правило, женщины этого знака добиваются своего и легко уходят из дома ради богатого кавалера. И неважно, что никаких чувств к нему они не испытывают.

Водолей

"Папа зарабатывает, а мама – красивая", – так можно вкратце описать идеальный брак в представлении женщины-Водолея.

Представительницы этого воздушного знака падки на роскошь, их не прельщает супружеская жизнь в двухкомнатной квартире и ежедневная стирка-готовка.

Как только в поле зрения дамы-Водолея попадает достойный экземпляр, способный обеспечить ей безбедное существование, она включает обаяние на полную и добивается своего.