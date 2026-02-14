Оповещения от Киноафиши
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая

14 февраля 2026 19:05
Собрали топовые проекты на любой вкус, вышедшие в 2016-м году.

Бывает, включаешь сериал, который обожал лет десять назад, и ловишь испанский стыд. Шутки уже не смешные, монтажом будто бы занимался кружок самодеятельности, а герои ведут себя так, будто их писали инопланетяне, плохо представляющие людей. Кринж, короче.

Но бывает и по-другому. Открываешь проект 2016 года, а он сумел состариться как хорошее вино – то есть заходит даже больше. Смотришь и понимаешь, что тогда, десять лет назад, создатели сняли не просто хит, а что-то вне времени.

В 2016-м вышло несколько таких сериалов. Мы собрали четыре штуки, которые спустя десять лет всё ещё на коне. Проверьте, вдруг что-то пропустили?

«Ночной администратор»

Кинопоиск: 7.6; IMDb: 8.0

Бывший военный Джонатан Пайн получает задание внедриться в окружение международного торговца оружием Ричарда Ропера. Чем глубже он проникает в криминальный мир, тем опаснее становится игра, где на кону не только жизнь, но и чувства.

«Доктор, доктор»

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.8

Талантливый, но не особо сдержанный хирург Хью Найт из-за своих выходок переводится из крупной больницы в захолустный городок. Там ему приходится осваивать новую роль простого терапевта и как-то уживаться с местными жителями.

«Виктория»

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.2

18-летняя Виктория становится королевой Великобритании и пытается удержать власть в мире политических интриг. На фоне государственных забот разворачивается её трогательный роман с принцем Альбертом.

«Молодой Папа»

Кинопоиск: 8.2; IMDb: 8.3

Харизматичный и непредсказуемый Ленни Белардо становится Папой Римским Пием XIII. Его консервативные взгляды и жёсткие методы шокируют Ватикан, но постепенно открывают в нём настоящего лидера.

Фото: Кадр из сериала «Ночной администратор», «Доктор, доктор», «Виктория», «Молодой Папа»
Ольга Назарова
