Эти 4 пары зодиака никогда не расстанутся: у них идеальная совместимость

Астрологи перечислили зодиакальные пары, которые подходят друг другу на все сто процентов.

Встретить свою вторую половинку - задача не самая простая. Важно, чтобы партнеры прекрасно дополняли друг друга, имели общие интересы и цели, могли достичь компромисса в спорных моментах и закрыть глаза на незначительные недостатки избранника. Астрологи убеждены - найти своего идеального партнера можно, обратив внимание на его знак зодиака. Существуют зодиакальные пары, которые вот уж поистине не разлей вода - они способны прожить счастливо до глубокой старости.

Весы и Водолей

Представители этих воздушных знаков отлично подходят другу другу в качестве романтических партнеров. Общая стихия-покровитель способствует притяжению между ними - при знакомстве Весы и Водолей быстро найти точки пересечения и поймут, как много у них общего. Вместе с тем они достаточно отличаются друг от друга, чтобы не наскучить партнеру.

Поскольку оба знака отличаются повышенным интересом к искусству и творчеству, это будет гармоничный союз двух тонких и интеллектуальных натур.

Близнецы и Стрелец

Воздушный и огненный знак прекрасно дополняют друг друга. И Стрелец, и Близнецы жаждут от жизни примерно одинаковых вещей - ярких впечатлений, захватывающих приключений и головокружительных авантюр. Им практически не нужно подстраиваться под партнера, потому что их желания и цели идентичны.

Совместная жизнь Близнецов и Стрельца будет страстной, разнообразной и наполненной удивительными событиями.

Рыбы и Скорпион

Два водных знака способны понять друг друга с полуслова. Партнеры, появившиеся на свет под знаками Рыб и Скорпиона, относятся к своей второй половинке с необыкновенной чуткостью и вниманием и взамен требуют того же. Выбрав в качестве спутника жизни представителя водного знака, они могут не сомневаться в том, что их потребности и желания обязательно будут учтены.

Отношения Рыбы и Скорпиона - не просто союз, а диалог, в котором мнение партнера ценно и уважаемо.

Телец и Рак

Если брак Стрельца и Близнецов - это непрекращающийся драйв, то союз Тельца и Рака - тихая гавань, о которой представители этих двух знаков всегда мечтали. Люди, появившиеся на свет под земным и водным знаком, сделают все, чтобы второй половинке было комфортно и спокойно в отношениях.