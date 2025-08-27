Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи

Самое время выяснить, как много вы помните о закулисье хитовой картины.

Помните гениальную комедию Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»? Кажется, что эту историю о благородном угонщике Юрии Деточкине знают абсолютно все. Цитаты из нее ушли в народ, а герои стали родными.

Но за внешней простотой и юмором скрывается масса интересных историй о съемках. Есть факты, которые известны только самым искушенным ценителям советского кино.

Готовы проверить, настоящий ли вы эксперт? Мы нашли 4 не самых очевидных момента, связанных с фильмом. Если вам они знакомы — ваше звание знатока подтверждено!

Ну что, начнем?

