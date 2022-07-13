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Эти 3 знакам Зодиака лучше не выходить замуж раньше 40 лет

13 июля 2022 07:00
Эти 3 знакам Зодиака лучше не выходить замуж раньше 40 лет

Поздний брак – лучшее решение для этих знаков.

Существует ли идеальный возраст для того, чтобы выйти замуж? Различные исследователи и психологи пытаются найти ответ на этот вопрос. К ним присоединились астрологи, убежденные, что браки в буквальном смысле заключаются на небесах – они предначертаны звездами. В соответствии с данными небесных светил специалисты назвали три знака, для которых самым удачным союзом будет тот, который заключен не раньше 40 лет.

Водолей

У Водолеев отношение к замужеству сложное. С одной стороны, их манит перспектива устроить красивое торжество, сделать из свадьбы событие, которое запомнится всем присутствующим на всю жизнь – уроженцы этого знака креативны, оригинальны и уж точно сумеют сделать все на высшем уровне. С другой же стороны, их ужасно пугает все то, что происходит после того, как отзвучат свадебные колокола.

Быт, рутина, а самое главное, обязательства перед другим человеком, пусть даже любимым и родным.

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Астрологи советуют Водолеям не паниковать, а планировать свадьбу в том возрасте и в то время, когда они сами этого захотят. даже если это произойдет в 40 лет.

Скорпион

Представительницы водного знака искренне считают, что любимый человек должен посвятить им всю свою жизнь. Они ждут от супруга полной покорности, неиссякаемого желания удовлетворять все их капризы, верности и преданности.

Брак в представлении Скорпионов похож скорее уж на сделку с дьяволом, при этом понятно, кто выступает в роли духа тьмы, а кто обязуется отдать ему во владение душу.

Специалисты в сфере астрологии считают, что идеальный возраст Скорпиона для вступления в брак – 40 лет. Именно в этой дате уроженки знака могут наконец повзрослеть и обрести мудрость, а также понять, что в любовном союзе обе половинки равны.

Лев

Женщины, появившиеся на свет под знаком Льва, привлекают к себе представителей сильного пола благодаря красоте, обаянию, многочисленным талантам. Однако ужиться рядом с уроженками огненного знака не так-то просто. Львицы обладают большими амбициями, они не станут довольствоваться малым, а станут требовать, чтобы партнер посвятил им всего себя.

Сами они при этом будут время от времени заглядываться на других мужчин, поскольку им нравится купаться в восхищении ощущать себя желанной.

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Звезды советуют Львицам повременить с браком, подождать, когда они насытятся мужским вниманием и будут готовы к отношениям с одним-единственным человеком. Произойдет это не раньше 40 лет.

Елена Королева
Елена Королева
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