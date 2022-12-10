Эти 3 знака Зодиака ждет нищая старость: причины печального финала обрисовал астролог

Встретив на улице нищего, который просит милостыню, кто-то охотно подает ему, а кто-то проходит мимо, старательно делая вид, что ничего не заметил. По мнению психологов, вид крайней степени бедности смущает нас потому, что подсознательно мы понимаем: никто не застрахован от трагического финала. Психика подсказывает, что при неблагоприятном стечении обстоятельств мы и сами можем оказаться на паперти с протянутой рукой. Впрочем, говорят астрологи, бедность вполне можно предсказать по знаку зодиака. Уроженцы некоторых созвездий обладают такими качествами, из-за которых в старости они лишатся всего. Рассказываем, каким же зодиакальным неудачникам звезды предрекают нищую старость.

Рак

Представители водного знака - настоящие бессребреники. Материальные ценности не играют большой роли в их жизни. Рак вполне способен довольствоваться малым, он не гонится за большими заработками и статусными вещами. Для него нет ничего проще, чем одолжить другому солидную сумму денег и забыть об этом. Вот только Раки не думают о том, что в тот момент, когда в бедственном положении окажутся они сами, вряд ли кто-то протянет им руку помощи.

Чтобы в старости не остаться без копейки, им необходимо научиться использовать деньги с умом уже сейчас.

Стрелец

Вот уж, казалось бы, какой знак зодиака трудно заподозрить в бедности, так это Стрельца. Уроженцы огненного знака буквально фонтанируют гениальными идеями, многие из которых могли бы принести большой доход. Однако Стрельцу сложно организовать свой бизнес, он не умеет сидеть на одном месте и работать в команде, а в одиночку, как ни крути, серьезное дело не потянуть. Возможно, у этого знака был бы шанс на безбедную старость, если бы он умел копить деньги.

Однако Стрелец тратит их налево и направо, не задумываясь о том, что будет завтра.

Рыбы

Уроженцы этого водного знака могли бы достичь больших высот и много зарабатывать. Они наделены многими качествами, которые сделали бы из них высококлассных специалистов. Однако Рыбы слишком робки и неуверенны в себе, чтобы подняться на тот уровень, которого заслуживают.

Природная скромность и мнительность мешают представителям знака проявить свой потенциал во всей красе.

Поэтому они слишком часто остаются не у дел, упускают реальные возможности разбогатеть, а в старости сетуют, что не смогли ничего добиться в жизни.