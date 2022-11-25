Эти 3 знака Зодиака всегда разрушают чужие семьи

Увести человека из семьи издавна считалось большим грехом. Народная мудрость гласит, что на чужом несчастье своего счастья не построить, однако некоторые люди, вопреки всему, готовы заполучить возлюбленного любыми способами. Когда ими овладевает страсть, они начинают планировать с любимым долгую и счастливую жизнь - и неважно, что он уже несвободен. Астрологи назвали знаки зодиака, которые во имя очередного увлечения готовы разрушить свою собственную или чужую семью. Поэтому с ними следует быть крайне осторожными.

Близнецы

Представители воздушного знака известны своей ветреностью. Близнецам быстро становится скучно в отношениях с одним и тем же человеком. Ведь они уже изучили его до мельчайших подробностей, а значит, пора отправляться на поиски новых романтических приключений. Уроженцы этого знака способны всерьез увлечься уже несвободным человеком - как раз таки потому, что запретный плод сладок. Когда Близнецы изнывают от желания заполучить кого-то, они пойдут на что угодно для достижения своей цели.

Вот только когда возлюбленный или возлюбленная оставят семью, чтобы быть рядом, Близнецы снова заскучают и их потянет налево.

Лев

Львы привыкли к мысли, что все самое лучшее в этом мире должно принадлежать им. Поэтому, встретив на своем пути идеального, с их точки зрения, партнера, они начинают целенаправленно добиваться его внимания. Неважно, если этот человек уже находится в отношениях или вовсе связан узами брака. Льва такие мелочи не интересуют. Он включает свое обаяние на полную мощность, начинает осыпать комплиментами, заботиться и красиво ухаживать… Устоять под таким натиском практически невозможно.

Поэтому Лев определенно входит в список знаков. способных по своему капризу разрушить чужую семью.

Козерог

Козероги - люди простые. Познакомившись с несвободным человеком и почувствовав к нему влечение, они просто берут и уводят его жить к себе. Здесь можно было бы поставить точку, однако стоит добавить, что представители земного знака не станут размышлять над тем, что разбивают чужую семью. Ведь Козероги привыкли прислушиваться только к своему мнению, то, что чувствуют при этом другие люди, им совершенно неинтересно.

Упреки в аморальном поведении уроженцев этого знака не проймут, поскольку они сами себе хозяева и моральный кодекс в одном лице.

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