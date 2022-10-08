Эти 3 знака Зодиака всегда изменяют даже тем, кого любят: и вот почему

Кто-то всю жизнь не может наглядеться на свою вторую половинку, сдувает с нее пылинки и носит на руках. Другие же способны на следующий день после свадьбы начать флиртовать с представителями противоположного пола. Астрологи считают, что дело не только в индивидуальных чертах характера, но и в знаке зодиака. Представители некоторых знаков изменяют своему партнеру налево и направо, даже если действительно его любят.

Близнецы

Близнецы недаром относятся к воздушной стихии - эти знаки славятся своей ветреностью. У астрологов есть несколько теорий по поводу того, почему уроженцы этого знака такие любвеобильные. Возможно, дело в том, что Близнецы в принципе не любят однообразие. Отношения с одним и тем же человеком быстро им надоедают и вгоняют в тоску, поэтому они стремятся навстречу свежим ощущениям, флирту и интрижкам. Также некоторые специалисты в сфере эзотерики высказывают предположение, что представители этого знака - личности многогранные.

Каждое их “я” мечтает о том или ином типе отношений - нежном, страстном и т.д. - поэтому они стремятся утолить эту жажду с помощью разных партнеров.

Весы

Весы изменяют потому, что они - романтики. Вот такой интересный парадокс. Представители этого воздушного знака испытывают слишком тонкие и яркие чувства, которые захватывают их с головой.

Желание снова и снова испытать эту ни с чем не сравнимую эйфорию, новизну ощущений рядом с другим человеком толкает Весов на измену.

При этом нельзя сказать, что постоянный партнер им наскучил или стал неинтересен - уроженцы этого знака способны одновременно испытывать влечение сразу к двум людям, потому что эмоции, которые они при этом испытывают, совершенно разные. Как только Весы получат свою дозу новых впечатлений, они непременно вернутся к своей второй половинке.

Рыбы

О том, насколько мощной интуицией обладают Рыбы, знают, кажется, уже все вокруг. Именно шестое чувство, по словам астрологов, подталкивает представителей водного знака на романтические авантюры за спиной у постоянного партнера. Они хорошо “чувствуют” окружающих, поэтому, уловив в воздухе малейшие колебания, свидетельствующие о чьем-то интересе, испытывают ответное влечение. Чужие чувства волнуют их и увлекают, словно в танце.