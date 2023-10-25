Эти 3 знака Зодиака все ненавидят: причина удивит

Почему в гороскопе им все завидуют?

Взаимоотношения между людьми - очень сложная штука. Порой неприязненные чувства у нас вызывают люди, которые этого совершенно не заслуживают. Приходится разбираться в себе: а почему, собственно, такой замечательный человек мне не нравится? В чем причина? Астрологи рассказали, почему окружающие так сильно не любят представителей этих трех знаков. Правда оказалась очень неожиданной.

Они лучше остальных

Отношения между знаками в зодиакальном круге могут быть очень разными. Иногда они хорошо ладят, иногда - испытывают сильное чувство неприязни и стараются выставить друг друга перед окружающими в негативном свете. По мнению астрологов, особенно часто достается трем знакам зодиака.

О Льве нередко можно услышать, что он махровый эгоист. Представители других знаков считают его нарциссом, который только и делает, что любуется на себя во фронтальную камеру телефона и разговаривает с окружающими свысока. На самом же деле причина таких слухов - банальная зависть.

Ведь на самом деле Лев - энергичный и творческий знак.

Его космическим покровителем является Солнце, и огненный знак, подобно этому светилу, согревает окружающих своей добротой и отзывчивостью. Львы не боятся показаться смешными и нелепыми, демонстрировать свои эмоции.

Близнецов в гороскопе тоже традиционно недолюбливают. Мол, они двуличные болтуны, связываться с которыми - себе дороже. Доверять воздушному знаку секреты другие знаки не торопятся, поскольку уверены, что Близнецы их разболтают. Но насколько этот «портрет» соответствует действительности?

В реальности Близнецы - один из самых лучших знаков в гороскопе.

Они любознательны и остроумны, эрудированны и наделены множеством талантов. С представителями воздушной стихии всегда есть о чем поговорить, и, надо сказать, беседовать с ними - настоящее удовольствие.

Наконец, от собратьев по гороскопу частенько достается Скорпиону. За представителями водного знака закрепилась репутация мстительных злодеев и манипуляторов. Мол, они только и ждут удобного момента, чтобы нанести удар в спину друга или коллеги, которого считают конкурентом.

Да, безусловно, в уроженцах этого знака есть что-то загадочное, что заставляет сомневаться в их честности.

Но на самом деле Скорпионы если и строят какие-то планы, то коварными их точно не назовешь. Просто они любят мыслить широко, думать о будущем, удивлять окружающих, потому-то у них такой таинственный вид.