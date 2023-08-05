Эти 3 знака зодиака в ближайшее время встретят настоящую любовь: не упустите шанс

Найти свою вторую половинку хотят, пожалуй, все одиночки без исключения. С 7 по 13 августа представителям трех знаков зодиака при соблюдении некоторых условий повезет обрести личное счастье. Узнайте, есть ли вы в числе счастливчиков.

Близнецы

Вы сможете, наконец, дать волю эмоциям. Как только вы перестанете критиковать себя за каждую мелочь, то сумеете открыться новому чувству. А те, кто уже не одинок, поймут, что их партнер — это именно тот человек, с которым хочется провести остаток своих дней.

Козерог

Любовь всей вашей жизни находится прямо у вас под носом. Это человек, которого вы знаете тысячу лет и с которым у вас никогда не было разногласий. Но по какой-то причине вы никогда не смотрели друг на друга как на потенциальных возлюбленных. И сейчас самое время это исправить.

Водолей

Присмотритесь внимательно к коллегам: кто-то из них и есть ваша настоящая любовь. Вы оба увлечены общим делом и получаете настоящее удовольствие от рабочего процесса. Но пришла пора обратить внимание друг на друга. Не бойтесь открыть свое сердце — ставки слишком высоки.