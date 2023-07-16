Эти 3 знака Зодиака терпеть не могут критику: их можно только хвалить

На свете нет ни одного человека, который хотя бы раз не совершал ошибку. Все мы каждый день принимаем неверные решения, делаем что-то неправильно, допускаем огрехи. А когда окружающие указывают нам на промахи, важно принять к сведению их слова и поблагодарить. К сожалению, не всегда люди воспринимают критику спокойно и доброжелательно. Некоторые реагируют на нее слишком резко - как правило, они появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Дева

Представители земной стихии - настоящие перфекционисты. Вот только идеалы, которым следует Дева, как правило, являются плодом ее собственного воображения. Она свято верит, что лучше всех знает, как жить, работать, строить личные отношения и т.д. А еще любит навязывать свои взгляды окружающим.

Если собеседник дает Деве понять, что не нуждается в ее советах, а также замечает, что не стоит соваться со своим уставом в чужой монастырь, она ужасно обижается.

Критику уроженцы этого знака не воспринимают категорически - им не нравится, что кто-то смеет ставить под сомнение их авторитет и верность суждений.

Весы

С людьми, рожденными под знаком Весов, нужно обращаться максимально бережно. Так, словно они сделаны из фарфора и при малейшем дуновении ветерка могут упасть и разбиться. Самооценка представителей воздушной стихии настолько хрупкая, что любые резкие замечания ранят их очень сильно и болезненно.

Если вы хотите донести до Весов, что они делают что-то не так, необходимо подобрать самые щадящие формулировки.

Иначе они будут думать, что вы пытаетесь в чем-то их обвинить, начнут переживать, нервничать, накручивать себя. А после - постоянно вспоминать о своем провале и горько вздыхать, мол, ну до чего ж я невезучий.

Рыбы

Еще одни чувствительные особы, воспринимающие критику как тяжелый удар - Рыбы. Представители этого знака в любое свое занятие вкладывают всю душу, а потому ужасно расстраиваются, когда их детище становится объектом для упреков и насмешек. Самооценка представителей водной стихии страдает от замечаний в их адрес.

Если так уж необходимо покритиковать Рыбку, лучше преподнести все в ключе “все станет еще лучше, если ты сделаешь вот так…” - а дальше предложить нужные варианты.

Таким образом и чувство собственного достоинства водного знака страдать не будет, и замечания будут приняты к сведению. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.