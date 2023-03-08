Эти 3 знака Зодиака становятся лучшими матерями: вы есть в списке?

Многие женщины, познавшие радость материнства, рано или поздно задаются вопросом - “Делаю ли я все возможное для благополучия своего ребенка? Можно ли считать меня хорошей мамой?” Наблюдая за идеальными мамочками в соцсетях, которые успевают и карьеру строить, и с детьми проводить время, и выглядеть при этом потрясающе, кто-то пытается следовать их примеру, а кто-то начинает комплексовать. Астрологи убеждены, что красивые фото и видео в интернете - вовсе не показатель успеха. Они назвали знаки зодиака, которым удается стать лучшими мамами для своих малышей - если уж на кого-то равняться, то только на них.

Рак

Женщина-Рак как будто рождена для роли мамы. С самого детства она проявляет интерес к этой теме, охотно играет в “дочки-матери” с подружками, возится с пупсами, напоминающими настоящих младенцев.

Как только представительница знака становится мамой по-настоящему, всем миром и смыслом жизни для нее становится дитя.

Всю свою любовь, нежность и заботу женщина-Рак дарит своему малышу.

При этом она не душит ребенка гиперопекой, не навязывает свою точку зрения, а дает возможность ему самому исследовать мир и делать свои выводы. А когда сыновья и дочки сами становятся родителями, активно помогает с воспитанием внуков.

Весы

Представительницы воздушного знака - само совершенство: великолепно воспитанные, умные и гармонично развитые, они становятся образцом для подражания для своих детей.

Если ребенок не хочет доедать кашку или собирать игрушки, мама-Весы не станет делать из этого трагедию, кричать и шантажировать, мол, не сделаешь - не пойдём гулять.

Она превратит скучное занятие в увлекательную игру.

Мамочки-Весы стремятся к тому, чтобы их дети были всесторонне образованными. Как только малыш достигает нужного возраста, уроженка знака отдает его в кружок или секцию.

Рыбы

Мамочки, рожденные под знаком Рыб, бесконечно любят своих малышей. С самой первой секунды, взяв новорожденного на руки, женщина-Рыбы проникается к нему безграничной нежностью и заботой.

Во время беременности Рыбы опасаются, что не справятся с материнством, однако благодаря природной интуиции быстро разбираются, что к чему.

Кормление, купание и прочие стандартные процедуры у них получаются легко и гладко.

Когда ребенок вырастает, мама-Рыбы может немного понервничать, ведь в большом мире маленькому человечку грозит так много опасностей. При этом она не навязывает свою опеку, но всегда готова прийти на помощь.