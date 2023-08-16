Эти 3 знака Зодиака совершенно обычные, но все считают их невероятно красивыми

Умение правильно преподнести себя - настоящее искусство. Чтобы постичь его, одним необходим целый штат имиджмейкеров, стилистов, коучей. Другие же в совершенстве владеют этой наукой с самого рождения. В повседневной жизни такие люди могут быть самыми обычными, но стоит им навести лоск и появиться в общественном месте - все взгляды будет обращены только на них. Астрологи рассказали, под какими знаками появляются на свет те, кто может преподнести себя в выгодном свете.

Овен

Расхожую фразу о том, что встречают по одежке, а провожают по уму, Овны выучили, как аксиому. Они делают особую ставку на первое впечатление, а потому заботятся о том, чтобы оно было благоприятным. Брендовая одежда, стильная стрижка, уверенность в себе - все это составляющие имиджа каждого уважающего себя Овна.

Представители огненной стихии не жалеют средств на то, чтобы выглядеть роскошно.

Немалые суммы тратятся не только на косметические процедуры, но и на вещи, без которых высокий статус немыслим - дорогостоящие гаджеты, автомобиль и т.д. При этом, если Овна лишить всей этой эффектной обертки, он окажется очень даже простым человеком.

Лев

Представители огненной стихии основательно подходят к любому делу, а уж к созданию собственного имиджа - тем паче. Ведь они постоянно находятся на публике, прямо на глазах у поклонников и хейтеров, а значит, внешний вид должен повергать в восторг первых и в пучину зависти - вторых. Лев не жалеет на себя ни денег, ни времени.

Нередко уроженцы этого знака готовы часами крутиться у зеркала, чтобы отрепетировать эффектный поворот головы, уверенный взгляд, ироничную усмешку.

Лев способен превратить свою жизнь в настоящее шоу, лишь бы продемонстрировать окружающим - он неповторим, грандиозен, великолепен. И ему это удается на все сто процентов.

Дева

Помните Мэри Поппинс, строгую, но очаровательную няню-волшебницу и ее песенку про “Леди Совершенство”? Кажется, это точь-в-точь описание Девы. Ведь представители земного знака хоть и мыслят о высоких материях и проповедуют вечные ценности, не забывают уделить внимание своему внешнему виду. Более того - они стремятся к безупречности.

Типичная Дева всегда выглядит с иголочки.

Даже если накануне допоздна просидела над отчетами. Никто не должен догадаться, что уроженцам знака присущи и усталость, и круги под глазами, и другие атрибуты “простых смертных”. Перед выходом из дома Дева наведет лоск и появится на людях сияющей и свежей.