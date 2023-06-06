Эти 3 знака Зодиака сомневаются в себе, даже если нет повода

Сомнения в собственных силах, страх оказаться непонятым или раскритикованным свойственны каждому человеку, хотя не каждый рискнет в этом признаться. Но когда неуверенность в себе сопровождает вас на протяжении всей жизни, это повод задуматься, а не пора ли хорошенько поработать на своей самооценкой. Астрологи говорят, что повышенной самокритичностью обладают представители определенных знаков зодиака - они то и дело тревожатся, не сделали ли они что-нибудь не так и т.д. Рассказываем, кто же в гороскопе страдает от низкой самооценки.

Рак

Под знаком Рака на свет появляются ранимые и чувствительные люди. Неудивительно, что с самого детства представители водной стихии страдают от низкой самооценки.

Причем во многих случаях они совершенно не отдают себе в этом отчета, убежденные, что все так и должно быть, все в порядке.

Каждое более или менее резкое словечко в свой адрес Раки воспринимают крайне болезненно. Они будут долго вспоминать допущенные ошибки, ругать себя за них и задаваться вопросом, что помешало им поступить так, а не иначе. Даже спустя годы Рак возвращается в памяти к неприятным для него эпизодам прошлого.

Весы

По названию знака уже все понятно - как и предмет, давший им название, Весы все время колеблются то в одну, то в другую сторону. Неважно, по какому поводу уроженцам знака нужно принять решение - что приготовить на ужин или какой автомобиль приобрести, муки выбора и сомнения в выбранном варианте обеспечены.

К тому же Весы - знак, который стремится угодить всем.

Они постоянно дергаются, учли ли интересы близких при принятии решения или упустили кого-то из виду. В большинстве случаев представители знака предпочитают, чтобы кто-нибудь указал им “правильный” вариант, научил, как поступить.

Козерог

Неуверенность Козерога дает о себе знать не постоянно, а только в личных отношениях. Это в офисе представитель знака - “что за лев этот тигр”, но как только он ступает за порог, превращается в робкую фиалку. Познакомиться с кем-то, спросить номер телефона, пригласить на свидание - сущие муки.

Возможно, Козерог будет чуть более уверенным в себе, если судьбоносная встреча произойдет на работе или, к примеру, во время деловых переговоров.

В рабочей обстановке этот земной знак чувствует себя на высоте и может произвести на понравившегося человека отличное впечатление.