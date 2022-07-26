Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

Каждому из нас хотя бы раз в жизни встречались люди, после общения с которыми наваливалось чувство опустошенности, обессиленности, как будто вся энергия разом испарилась. При этом беседа протекала мирно и спокойно, без конфликтов, а темы обсуждались самые нейтральные. Специалисты в сфере эзотерики убеждены, что в мире полно энергетических вампиров, а астрологи готовы назвать три знака, под которыми чаще всего появляются на свет такие "энергопийцы".

Скорпион

Первое место в рейтинге зодиакальных энергетических вампиров, безусловно, занимает Скорпион. Представители этого водного знака легко втираются в доверие к любому человеку, а все благодаря природной харизме и обаянию.

Жертва сама не заметит, как выложит обаятельному "вампиру" все свои карты.

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Полученную информацию Скорпионы рано или поздно используют в корыстных целях, искусно манипулируя окружающими, словно кукловод – марионетками. Они с удовольствием провоцируют людей на конфликты, ссоры, бурные выяснения отношений, потому что питаются темной энергетикой, получают от нее истинное наслаждение.

Рыбы

Немало "энергопийц" рождается под знаком Рыб. Представители водной стихии обладают хорошей интуицией и всегда чувствуют, на какого человека точно подействуют их чары.

Самое любимое занятие Рыбок – найти себе "жилетку" и плакаться в нее до тех пор, пока ее ресурс не будет истощен, а ресурс Рыбы, напротив, восполнен.

При этом жертва не может дать отпор, потому что искренне считает, что как друг обязана поддерживать бедного и несчастного уроженца водного знака. Если жертве и приходит в голову мысль о том, что ее доверием бессовестно пользуюсь, она тут же устыдится и прогонит ее прочь. А Рыбке-вампиру только того и надо.

Рак

Несомненно, у Раков есть немало хороших качеств, однако общаться с ними зачастую крайне тяжело и энергозатратно. Люди, рожденные на свет под этим знаком, то и дело впадают в депрессивное состояние. Они способны погрузиться во вселенскую скорбь даже из-за пустяка, и ладно, если бы дело ограничивалось только этим.

Но нет, Ракам обязательно нужно подробно рассказать о своей печали окружающим, смакуя каждую деталь, каждый оттенок своего горя.

Общаться с ними в такие минуты крайне тяжело и некомфортно, потому что уроженцы водного знака способны нагрузить собеседника своими проблемами по полной программе.