Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

26 июля 2022 17:00
Эти 3 знака Зодиака считают

Кто в зодиакальном кругу не прочь поживиться чужой энергией?

Каждому из нас хотя бы раз в жизни встречались люди, после общения с которыми наваливалось чувство опустошенности, обессиленности, как будто вся энергия разом испарилась. При этом беседа протекала мирно и спокойно, без конфликтов, а темы обсуждались самые нейтральные. Специалисты в сфере эзотерики убеждены, что в мире полно энергетических вампиров, а астрологи готовы назвать три знака, под которыми чаще всего появляются на свет такие "энергопийцы".

Скорпион

Первое место в рейтинге зодиакальных энергетических вампиров, безусловно, занимает Скорпион. Представители этого водного знака легко втираются в доверие к любому человеку, а все благодаря природной харизме и обаянию.

Жертва сама не заметит, как выложит обаятельному "вампиру" все свои карты.

Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости

Полученную информацию Скорпионы рано или поздно используют в корыстных целях, искусно манипулируя окружающими, словно кукловод – марионетками. Они с удовольствием провоцируют людей на конфликты, ссоры, бурные выяснения отношений, потому что питаются темной энергетикой, получают от нее истинное наслаждение.

Рыбы

Немало "энергопийц" рождается под знаком Рыб. Представители водной стихии обладают хорошей интуицией и всегда чувствуют, на какого человека точно подействуют их чары.

Самое любимое занятие Рыбок – найти себе "жилетку" и плакаться в нее до тех пор, пока ее ресурс не будет истощен, а ресурс Рыбы, напротив, восполнен.

При этом жертва не может дать отпор, потому что искренне считает, что как друг обязана поддерживать бедного и несчастного уроженца водного знака. Если жертве и приходит в голову мысль о том, что ее доверием бессовестно пользуюсь, она тут же устыдится и прогонит ее прочь. А Рыбке-вампиру только того и надо.

Рак

Несомненно, у Раков есть немало хороших качеств, однако общаться с ними зачастую крайне тяжело и энергозатратно. Люди, рожденные на свет под этим знаком, то и дело впадают в депрессивное состояние. Они способны погрузиться во вселенскую скорбь даже из-за пустяка, и ладно, если бы дело ограничивалось только этим.

Но нет, Ракам обязательно нужно подробно рассказать о своей печали окружающим, смакуя каждую деталь, каждый оттенок своего горя.

Общаться с ними в такие минуты крайне тяжело и некомфортно, потому что уроженцы водного знака способны нагрузить собеседника своими проблемами по полной программе.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10 Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10 Читать далее 27 июля 2022
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием «Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием Читать далее 27 июля 2022
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа «У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа Читать далее 27 июля 2022
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием Читать далее 27 июля 2022
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь Читать далее 27 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты Читать далее 27 июля 2022
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех Читать далее 27 июля 2022
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке Читать далее 27 июля 2022
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора» Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора» Читать далее 27 июля 2022
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе «По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе Читать далее 27 июля 2022
Related video