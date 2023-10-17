Эти 3 знака Зодиака самые жадные: и льда зимой не выпросить

Известно, что избыток какого-нибудь хорошего, по своей сути, качества легко превращается в недостаток. Вот и бережливость, если направить ее не в то русло, становится скупостью и даже жадностью. Астрологи назвали три знака зодиака, которые ни за что не расстанутся со своими деньгами и собственностью.

Рак

“Все в дом, все в семью”, - именно этим правилом руководствуется Рак, когда в очередной раз зажимает деньги. Есть только одна статья расходов, на которую представитель водного знака не жалеет средств - это его жилище. Его уютное гнездышко, где можно расслабиться после сложного трудового дня и насладиться общением с домочадцами. Вот только почему они не ценят его трудов?

Рак искренне обижается, когда близкие начинают упрекать его в жадности.

Ну и что, что он отказался тратить деньги на летний отпуск, а вместо этого купил новые ковры на стены? Ведь на курорте они проведут неделю или две, а на красивые стены (да и не только на них) будут любоваться круглый год. Правда, посоветоваться с домашними, чего хотят они, представитель знака забывает.

Дева

“Зачем тебе новая кофточка? Старая еще вполне ничего”, - реплика, которую можно услышать из уст каждой Девы. Только на месте кофточки может быть что угодно - джинсы, телефон, полотенце… Одним словом, любая вещь, которая со временем может прийти в негодность. Только представитель земного знака не видит необходимости менять ее на другую.

Дева действительно довольно-таки аскетичный знак.

Она без проблем будет довольствоваться малым, питаться хлебом с водой, лишь бы сэкономить средства. Правда, на что именно с таким усердием копит этот знак - тайна за семью печатями. Кажется, Деве просто нравится наблюдать за тем, как растет сумма на ее банковском счете.

Козерог

Ходячий парадокс. Козерог - трудолюбивый и упорный знак, который хорошо зарабатывает. Ежемесячно на его зарплатную карточку падает солидная сумма, но представитель земной стихии даже не подумает потратить даже ее малую часть на радости для себя и своих близких. Почему? Да просто-напросто не видит в этом необходимости.

К тому же представители этого знака целиком и полностью сосредоточены на карьере.

Они могут потратиться на гардероб, соответствующий его статусу, стильные и современные гаджеты, автомобиль. На этом статьи расходов Козерога заканчиваются. Периодически он ловит себя на мысли, что нужно бы приобрести что-нибудь новенькое, но постоянно откладывает покупки на потом.