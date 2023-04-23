Эти 3 знака Зодиака рассчитывают на удачу, а не на собственные силы

Помните, как в мультике про Вовку в Тридесятом царстве главный герой постоянно рассчитывал на помощь волшебных сил?

“И так сойдет!” - говорил он всякий раз, сделав что-то своими руками, и надеялся, что дальше ситуация решится сама собой.

Такое же отношение к жизни свойственно представителям некоторых знаков. Они постоянно снимают с себя ответственность за будущее, искренне веря в то, что им на выручку придет удача. Рассказываем, под какими знаками рождаются люди, которые то и дело надеются на авось.

Близнецы

Беспечное отношение в жизни свойственно представителям воздушного знака. Порой они напоминают Стрекозу из известной басни, которая порхала себе беззаботно, пока не грянули холода и не пришла пора позаботиться о себе. Так и Близнецы не задумываются о завтрашнем дне, убежденные, что судьба сама выведет их куда надо.

По словам астрологов, Близнецам необходимо мало-помалу начинать задумываться о будущем.

Фортуна - богиня переменчивая, и постоянно надеяться на ее благосклонность тоже не стоит. Будет куда лучше, если уроженцы знака возьмут судьбу в свои руки, ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.

Стрелец

Уроженцы огненного знака уверены в том, что им благоволит сама вселенная. Действительно, с малых лет Стрельцы испытывают на себе любовь мироздания, им везет даже в мелочах. В результате они полностью отдают свою судьбу в руки Фортуны, а сами только наслаждаются приятными бонусами и подарками.

К сожалению, лимит удачи не бесконечен, к тому же удача не любит, когда к ней начинают относиться как к должному.

Поэтому Стрельцам необходимо перестать рассчитывать во всем на судьбу и начинать шевелиться, чтобы добиться желаемого. Иначе в какой-то момент они рискуют оказаться у разбитого корыта.

Водолей

Под знаком Водолея на свет появляются настоящие фаталисты. Представители воздушной стихии полностью полагаются на волю судьбы, они убеждены, что каждого человека ведут по жизни высшие силы, и противиться их воле не стоит, чтобы не разгневать ненароком.

Водолей - везучий знак, который довольно часто получает от мироздания приятные “плюшки”. Главное - не забывать в том числе рассчитывать на свои собственные силы. Ведь удача приходит не к ленивым и пассивным, а к активным и целеустремленным людям. В случае Водолея везение - награда, которую необходимо заслужить.