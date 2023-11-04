Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно

У каждого человека свой уникальный взгляд на мир. Кому-то он видится в ярких красках, а кому-то — исключительно в оттенках черного и серого. Такие люди даже в погожий день будут высматривать на горизонте тучки. По словам астрологов, главные пессимисты появляются на свет под этими знаками зодиака. Своими причитаниями и жалобами они любого доведут до белого каления.

Рак

Бесспорно, у представителей водной стихии есть масса достоинств. С таким набором положительным качеств, которым обладает этот знак, он мог бы добиться в жизни немыслимых высот. Однако вместо этого Рак предпочитает концентрироваться на негативе. Он раз за разом упускает шансы, дарованные ему судьбой, а затем жалуется окружающим на несправедливость фортуны.

Иногда знакомые Рака начинают осознанно сторониться встречи с ним, потому что знают — их ждет очередной поток жалоб и претензий к судьбе.

Уроженцы этого знака не понимают, что, делая акцент на негативе, они как будто бы программируют ход событий и в итоге удача начинает обходить их стороной. Чтобы вернуть ее расположение, Раку нужно перестроиться на позитивный лад.

Дева

На лице у людей, рожденных под знаком Девы, редко можно увидеть улыбку. Гораздо чаще они недовольно поджимают губы, демонстрируя тем самым свое настроение и отношение к какому-то событию. Земной знак заостряет свое внимание на негативе. Кажется, окажись перед Девой россыпь драгоценностей, она ворчала бы, что они плохо огранены.

Представители земной стихии не упускают случая поделиться своим дурным настроением с окружающими.

Друзья, родственники, коллеги — все они регулярно слышат от Девы жалобы на судьбу-злодейку, проклятия в адрес обидчиков и прочий негатив. Неудивительно, что у многих из них пропадает всякое желание общаться с этим знаком.

Скорпион

Скорпион — еще один знак зодиака, обладающий множеством талантов. Но, кажется, он совершенно их не ценит. Представителям водной стихии свойственны пессимизм и уныние. Словно увесистая ложка дегтя в бочке меда, эти качества портят жизнь не только самому Скорпиону, но и всем людям, которые его окружают.

Время от времени этот знак впадает в настоящую депрессию, из которой его невозможно вытащить никакими способами.

Скорпион будет жаловаться на жизнь, ворчать по поводу и без, раздражаться из-за малейших пустяков. Только он сам способен вытащить себя из этого состояния, словно барон Мюнхгаузен, который вытянул себя за волосы из болота.