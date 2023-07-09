Эти 3 знака Зодиака постоянно выдумывают что-то безумное: их фантазию не остановить

Маленькие дети постоянно выдумывают что-нибудь удивительное. То клянутся, что видели на речке русалку, то мечтают изобрести машину времени, то утверждают, что общаются с домовым. Взрослые пугаются таких рассказов или посмеиваются над ними, мол, какая хорошая фантазия у сыночка или дочки. С возрастом подобные выдумки уходят в прошлое, но не у всех. Есть знаки зодиака, которые жить не могут без каких-нибудь сумасбродных идей. Рассказываем, кого можно считать главными выдумщиками в гороскопе.

Рак

Где-то в своих фантазиях Рак видит себя супергероем, призванным спасти этот мир. От чего и каким образом? Не имеет большого значения, представитель знака по ходу действия разберется. А пока он зорко оглядывается по сторонам, чтобы не пропустить ничего подозрительного и в случае чего вовремя прийти на выручку.

Окружающие, услышав о грандиозных планах, могут только выразительно поднять глаза к небу: мол, опять Рак со своими затеями…

Лучше бы спустился с небес на грешную землю и занялся чем-нибудь полезным. Однако Рак все равно будет настороже, ведь без него, как он убежден, всем грозит большая опасность.

Стрелец

В запасе у Стрельца всегда есть как минимум десяток странных идей и тем для разговора. Что, если среди нас на Земле живут инопланетяне? Может быть, философский камень все-таки существует? А как отправиться в прошлое, если машину времени все еще не изобрели? Вот что волнует уроженцев этого знака.

“Опять “Секретных материалов” и “Сверхъестественного” пересмотрел?” - сочувственно похлопывают Стрельца по плечу собеседники.

Они не всегда отдают себе отчет, что представитель огненной стихии говорит совершенно серьезно. А тот кипит и злится из-за того, что его предположения и теории для кого-то - шутка.

Скорпион

Представители знака то и дело твердят, что не верят ни в какую мистику, но на самом деле только притворяются. Скорпион знает столько суеверий, обычаев и поверий, что мог бы написать целую книгу по этой теме. Или как минимум кандидатскую диссертацию. И как только он все это запоминает?

Более того, Скорпион не только помнит наперечет все эти заговоры и присказки, но еще и использует их в повседневной жизни.

Только так, чтобы никто не заметил и у виска не покрутил. Ведь этому знаку важно поддерживать репутацию холодного и расчетливого прагматика, который не верит ни в какую мистику.