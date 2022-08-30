Эти 3 знака зодиака по-настоящему опасны в гневе: способны на все

Время от времени каждый человек испытывает гнев или злость – однако большинство из нас умеют держать себя в руках и не демонстрировать окружающим негативные эмоции. Однако есть люди, которые приходят в ярость с той же легкостью, с какой загорается спичка. Более того, они не способны контролировать себя и часто придумывают для “обидчиков” изощренную месть. Астрологи рассказали, представители каких знаков славятся своим буйным нравом – от них лучше держаться подальше.

Близнецы

Представители воздушного знака известны своим переменчивым настроением – никогда не угадаешь, в каком именно расположении духа они находятся в настоящий момент. Хорошо, если на душе у Близнецов светит солнышко, а вот если их что-то угнетает и раздражает, в этот момент им лучше даже не попадаться на глаза. Уроженец знака обязательно найдет, к чему придраться, и выплеснет весь свой гнев на того несчастного, что попался им под горячую руку.

При этом Близнецы не считают нужным извиниться перед человеком, когда их гнев остынет – как говорится, не царское дело, да и вообще, сам виноват, нечего было в недобрый час рядом назойливо кружить.

Скорпион

Этот знак зодиака со стороны кажется загадочным и хладнокровным. У окружающих возникает впечатление, что уже ничто не способно вывести Скорпиона из себя, из того томного транса, в котором он как будто бы пребывает. Однако это впечатление обманчиво – в жилах уроженцев знака течет не вода, а горячая кровь, и сложно угадать, по какой именно причине она может закипеть до критической отметки. В гневе Скорпионы страшны и непредсказуемы, они могут обрушить на “обидчика” целую тонну проклятий, а если задеть их за живое особенно хорошо – пустят в ход свой яд.

Рецепт мести у каждого Скорпиона свой, но объединяет его одно – тому, кому эта месть уготована, мало уж точно не покажется.

Рыбы

Представителей водного знака сложно заподозрить в коварстве и склонности к мести. Обманчиво нежная внешность и репутация мечтателей только играют Рыбкам на руку – никто не ожидает от них буйных реакций и решительных действий. Беда многих уроженцев знака в том, что они обладают богатой фантазией. Достаточно другу или коллеге косо посмотреть в сторону Рыб, как они тут же воображают себе заговор. Представители знака начинают искать подтверждения своей точки зрения, и, как правило, благодаря все тому же воображению находят их.