Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?

Победители и лидеры, по мнению астрологов, появляются на свет под определенными знаками зодиака. Небесные светила наградили счастливчиков удивительно мощной энергетикой. Благодаря ей и личностным качествам этим знакам дано покорить абсолютно любые высоты. Рассказываем, кто из представителей зодиакального круга не знает равных в силе духа и выносливости.

Овен

Мало того что Овен - огненный знак, так он еще и в зодиакальном круге стоит самым первым. Нет ничего удивительного в том, что в нем заложена энергетика победителя. Свои лидерские способности представитель знака демонстрирует уже в детстве - мало кому удается “строить” окружающих так же легко и просто, как удается это Овну.

Из-за своей импульсивности уроженцы огненной стихии нередко попадают в различные передряги.

Но даже столкнувшись с неприятностями, Овен способен держать нос выше и всем своим видом демонстрировать оптимизм. Оказавшись в ситуации, которая всем окружающим кажется безвыходной, представитель знака действует решительно и смело… и добивается победы.

Скорпион

О сложном характере Скорпиона можно слагать легенды. Представители этого водного знака - люди, которых считают не самыми приятными в общении. Однако именно тот “панцирь”, в который заковывает себя Скорпион, помогает ему в любой ситуации держаться на плаву и сохранять энтузиазм. Свою сильную энергетику этот знак не расходует понапрасну.

Завоевать доверие Скорпиона - задача практически невозможная.

Уроженцы этого знака с большим трудом открываются незнакомым людям. Чтобы они внесли вас в “список доверенных лиц”, необходимо съесть со Скорпионом за компанию даже не один пуд соли, а добрый десяток. Только тогда он проникнется к человеку уважением и примет его в своей круг.

Стрелец

На первый взгляд Стрельцы кажутся легкомысленными людьми, готовыми в любой момент пуститься в какое-нибудь сомнительное предприятие. На самом же деле не стоит их недооценивать. Представители огненной стихии таят в себе необыкновенную силу, энергетику, какой в гороскопе обладают только единицы.

В трудные жизненные минуты эта мощь их поддерживает.

И не только их. Стрельцы обладаю даром вдохновлять людей, становиться для окружающих примером для подражания. Нередко под этим созвездием рождаются настоящие знаменитости с мировым именем. При всем при этом они не страдают от звездной болезни, а остаются простыми в общении людьми, всегда готовыми прийти на помощь в трудную минуту.