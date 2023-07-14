Эти 3 знака Зодиака опаздывают везде и всюду: ждать их можно до пенсии

О том, что опаздывать как минимум некрасиво, слышали все от мала до велика. Однако многие люди все равно с завидным упорством продолжают приходить на учебу, работу или личные встречи гораздо позже заранее оговоренного времени. Можно сколько угодно ссориться с ними по этому поводу, они остаются неисправимыми опоздунами. По наблюдениям астрологов, самые непунктуальные личности появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кого же в гороскопе ждать - не переждать.

Близнецы

Представители воздушной стихии могут честно начать собираться за несколько часов до выхода. Однако это вовсе не означает, что они явятся на встречу или на работу вовремя. Все дело в неорганизованности Близнецов. Они могут посмотреть на часы, мысленно присвистнуть, мол, времени еще вагон, и на что-то отвлечься.

Когда же уроженцы знака вспомнят, что, вообще-то, у них есть планы и их ждут, то время будет уже поджимать.

В результате Близнецы пулей вылетят из дома за пять минут до оговоренного времени, попутно сообщая по телефону, что “будут через пять минут”. Но, конечно же, на самом деле путь до места встречи займет гораздо больше времени.

Весы

Постоянно сомневающиеся Весы - бич всех ожидающих. Пока коллеги, друзья или вторая половинка в условленном месте маются и гадают, когда представитель знака соизволит осчастливить своим присутствием, тот никак не решит, что надеть. Теплую одежду или полегче? Ботинки или сандалии? Может, зонтик еще взять, на всякий случай?

В итоге Весы могут протянуть время, а потом взглянуть на часы и в ужасе схватиться за голову.

Самое досадное заключается в том, что уроженцы знака потратят столько минут напрасно и наденут или возьмут с собой на встречу то, что под руку попалось. В общем, дожидаться их - очень “веселое” занятие.

Рыбы

Прийти куда-то вовремя для Рыбки - настоящее событие. Представители водной стихии слишком заняты своими мыслями и мечтами, чтобы держать в голове всю необходимую информацию. Они могут выехать вовремя, но по дороге отвлечься на что-нибудь и в результате опоздать на целый час. Например, встретить знакомого и разговориться с ним.

При этом Рыбы и сами осознают всю свою “вину, меру, степень, глубину”.

Когда они придут, глядя с искренним раскаянием, язык не повернется упрекать их за опоздание. Нередко представители знака пользуются этой своей особенностью и нарочно давят на жалость; могут и приврать, чтобы ожидающий не ругал их.