Эти 3 знака зодиака обязательно предадут вас: им нельзя доверять

“Доверяй, но проверяй”, - гласит известное высказывание. Астрологи могли бы добавить к нему: “Проверяй, кем по знаку зодиака является твой новый знакомый”. Дело в том, что некоторые представители зодиакального круга больше остальных склонны к предательству и вероломным поступкам. Рассказываем, кто же они - главные Иуды и Бруты по знаку зодиака.

Скорпион

Почетное первое место в списке самых коварных зодиакальных предателей занимают Скорпионы. Люди, рожденные под этим осенним знаком, во всем ищут выгоду. И хотя со стороны они могут казаться крайне любезными, дружелюбными и приветливыми, можно быть уверенными - если речи Скорпиона удивительно сладкие, значит, под этой приторной патокой скрывается яд. Представители водного знака готовы дружить и заводить романтические отношения исключительно ради того, чтобы получить от человека то, что им необходимо, а потом исчезнуть.

Кроме того, Скорпионы терпеть не могут конкурентов и готовы пойти абсолютно на все, чтобы от них избавиться.

Стрелец

“Как же такое возможно? Ведь Стрельцы такие душки!” - ахнут соседи по гороскопу. Да, действительно, представители этого огненного знака способны произвести на окружающих самое выгодное впечатление. Однако мало кто задумывается над тем, кто же скрывается под этой позитивной маской. Стрельцы - один из самых загадочных знаков в зодиакальном кругу, поскольку никому не под силу разгадать, что же они думают и чувствуют на самом деле. Уроженцы этого знака легко заводят дружбу и любовные отношения, но они так же быстро теряют интерес к человеку и исчезают, оставив его с раненой душой.

О том, каково приходится их жертве, Стрельцы даже не задумываются.

Лев

Рожденные под огненным знаком люди удивительно тщеславны. Они привыкли быть примером и авторитетом для окружающих, приковывать к себе восхищенные и завистливые взоры. Чего Львы категорически не переносят - так это ситуаций, когда кто-то или что-то угрожает их нахождению на пьедестале. если у представителей знака появится конкурент, они могут ловко втереться к нему в доверие, а потом “кинуть” в самый неожиданный момент.