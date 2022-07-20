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Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость

20 июля 2022 17:00
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость

Астрологи рассказали, какие знаки не умеют копить деньги на черный день.

Кто-то всю жизнь старательно откладывает каждую копеечку, делает заначки или инвестирует средства. Другие же, напротив, не задумываются о завтрашнем дне и предпочитают тратить все заработанное на желанные вещи, путешествия или другие хотелки. Астрологи рассказали, кто же в зодиакальном круге не умеет создать себе финансовую подушку безопасности, а значит, с годами рискует оказаться в нищете.

Стрелец

Активные и жизнерадостные Стрельцы перемещаются по жизни со скоростью света. Сегодня они на вечеринке у друзей, завтра летят за границу, чтобы пополнить копилку свежих впечатлений, а послезавтра отдыхают в коттедже где-нибудь в горах. Такой образ жизни стоит немалых денег, поэтому Стрельцы тратят все заработанное на то, что приносит им удовольствие.

Кроме того, много средств уроженцы огненного знака расходуют на приятные, но необязательные мелочи.

Копить деньги они не умеют и вообще не заботятся об этом вопросе до тех пор, пока не станет туго. Астрологи рекомендуют им откладывать деньги в игровой форме: сначала накопить несколько тысяч, потом – десять, и так далее.

Весы

"Копить деньги? Фи, как скучно", – выразительно поморщатся Весы, как только речь зайдет о финансах. Они не представляют себе, как можно думать о пресловутом черном дне и других малоинтересных вещах, когда в жизни хватает других дел и развлечений.

По своей натуре Весы – сибариты, они обожают роскошный и размеренный образ жизни.

Будь их воля, они не ходили бы на работу, а возлежали дома на дорогом диване, попивая отборный кофе и любуясь произведениями искусства. Как только в руках уроженцев воздушного знака появляются солидные средства, они тут же тратят все до копеечки на что-то дорогое и статусное. А потом перебиваются до следующей зарплаты.

Близнецы

Близнецы – ходячий парадокс. Они могут зарабатывать, и немало, их работа, как правило, приносит им настоящее удовольствие. Однако при всем этом накопить немалое состояние представителям воздушной стихии не удается.

Деньги утекают у них из рук, словно вода, и Близнецы порой сами точно не могут сказать, на что потратили весь свой заработок.

Дело в том, что они живут сегодняшним днем и считают, что отказывать себе в приобретении понравившихся вещей или в развлечениях неправильно. Неудивительно, что однажды Близнецы оказываются без гроша в кармане и начинают судорожно искать любые способы заработать хотя бы на самое необходимое.

Елена Королева
Елена Королева
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