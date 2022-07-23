Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"

С давних пор считается, что некоторые люди обладают мистическими способностями. При этом они и сами могут не осознавать до конца свой дар. Однако им достаточно один раз взглянуть на собеседника, чтобы его жизнь перевернулась с ног на голову и неприятности посыпались, как из рога изобилия. Специалисты в области астрологии уверены – таким даром сглаза обладают только три знака зодиака. Кто же это?

Скорпион

Этот знак зодиака считается самым загадочным и мистическим во всем зодиакальном круге. Как правило, Скорпионы наделены не светлой, а темной энергетикой. Они подобны энергетическим вампирам, которые высасывают у окружающих все силы, а затем уходят прочь, довольные собой и вдоволь насытившиеся.

Кроме того, многие представители знака довольно-таки завистливы, чужое счастье их не радует и вызывает желание его испортить.

Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что

Поэтому радостными новостями со Скорпионами стоит делиться крайне осторожно. В крайнем случае можно обратиться к специалисту, который поставит надежную защиту от воздействия темных сил.

Козерог

"Козероги и магия? Что-то здесь не так", – скажут многие люди, и будут неправы. Несмотря на прагматический характер и рациональный взгляд на жизнь, представители земного знака действительно наделены тяжелой энергетикой. Всему виной Сатурн, планета, которая покровительствует этому знаку.

Они способны оказывать на окружающих мощное воздействие, противостоять которому не так-то просто.

Козерогу достаточно одного проникновенного взгляда, чтобы сглазить человека, однако сами они редко считают это даром высших сил и приписывают случившееся воле случая. Они могли бы осознанно управлять своей способностью, но не верят в магию.

Телец

Только на первый взгляд Тельцы кажутся простодушными и приземленными, напрочь лишенными каких-то необыкновенных, сверхъестественных качеств. На самом деле они обладают большим потенциалом.

Мысли уроженцев земного знака запросто могут материализоваться, однако сами они убеждены, что это заслуга их личных качеств – упорства и целеустремленности.

Завидовать, как Скорпионы, Тельцы вряд ли будут, однако если кто-то посмеет покуситься на их благополучие или благополучие их близких – тому мало не покажется. Представители этого знака не терпят лжи и предательства, а потому легко способны испортить карму своим обидчикам.