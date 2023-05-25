Эти 3 знака Зодиака никогда не влюбятся в Деву: на это есть причина

В гороскопе за Девой закрепилась репутация практичного, рассудительного, приземленного знака. Все перечисленные качества приходятся как нельзя кстати в работе, однако в личной жизни они чинят уроженцам сплошные препятствия. Далеко не каждый готов мириться с тем, что у избранника или избранницы сложности с романтикой и проявлением чувств. Астрологи выяснили, с представителями каких трех знаков зодиака отношения у Девы уж точно не сложатся - слишком они разные.

Овен

Свободолюбивый Овен и Дева, которая стремится держать под контролем все на свете, не уживутся под одной крышей. Огненному знаку подавай спонтанность, взрыв эмоций, вихрь страсти - все то, чего представители земной стихии в отношениях, напротив, не приемлют. Они созданы совсем из другого теста.

Еще один важный момент - Овен терпеть не может, когда в его адрес высказывают критику.

А в паре с Девой он будет слышать претензии постоянно. Поводов для этого всегда будет много - опоздание к завтраку на пять минут, незакрытый тюбик зубной пасты, небрежно брошенная одежда и т.д.

Близнецы

Сложно представить себе более ответственный знак, чем Дева, и более безответственный, чем Близнецы. При этом нельзя сказать, что уроженцы воздушной стихии делают все назло - они просто такие, какие есть, без прикрас, и меняться ради кого-то не станут. Даже если это любимый человек.

Близнецы живут по принципу “Любовь приходит и уходит, а меняться ради каждого партнера - себя не уважать”.

Представителям этого знака не найти общего языка с Девой, которая станет пилить их сутки напролет. И тот, и другой знак не приемлет компромиссов, а значит, договориться между собой они точно не сумеют и разойдутся, как в море корабли.

Водолей

Свободолюбивый Водолей и обожающая контроль Дева - они, если честно, не пара. Представители воздушного знака смотрят на жизнь совершенно под другим углом, нежели их земные соседи по гороскопу. Если Девы больше склонны к пессимизму, то Водолеи скорее оптимист, и вечно хмурый и недовольный партнер ему не по душе.

Воздушный знак будет вечно ускользать от строгого контроля Девы.

Ссоры из-за этого не заставят себя долго ждать. При этом их инициатором будет именно представитель земной стихии, что еще сильнее оттолкнет от него Водолея. В конечном итог не выдержит постоянных придирок своего перманентно недовольного партнера и уйдет от него.