Эти 3 знака Зодиака никогда не порадуются вашему успеху

Старая пословица недаром гласит, что настоящий друг познается не в горе, а в радости. Если сочувствие еще можно изобразить, то имитировать восторг по поводу чужого повышения, успехов в личной жизни или победы на конкурсе уже сложнее. Астрологи убеждены, что некоторым знакам зодиака счастье окружающих - все равно что кость в горле, мешает и раздражает. Они рассказали, кого можно отнести к числу главных зодиакальных завистников.

Скорпион

Уроженцы водного знака - настоящие “темные лошадки”. Никогда нельзя угадать, что они думают на самом деле. Если Скорпион улыбается, когда вы рассказываете ему о своих успехах, это еще не означает, что он искренне радуется. Возможно, мысленно он представляет, как везение уплывает из ваших рук и переходит к нему любимому. Дело в том, что люди, появившиеся на свет под этим знакам, жаждут быть лучшими во всем - занимать самую высокую должность, получать наибольшую зарплату, и, конечно же, слыть главным сердцеедом в округе.

Если кто-то превосходит Скорпиона по одному или всем этим показателям, он начинает завидовать и исходить ядом.

Стрелец

“Быстрее, выше, сильнее”, - кажется, это девиз не только Олимпийских игр, но и Стрельца. Представители огненного знака воспринимают жизнь как гонку, в которой они непременно должны быть победителями. При этом довольствоваться серебряной и тем более бронзовой медалью они не намерены - только золото, только хардкор. Если кто-то взойдет на заветный пьедестал, Стрелец просто так этого не оставит. Чужие успехи способны заставить уроженцев знака мучиться от зависти и идти на крайние меры.

Если Стрелец видит, что кто-то в шаге от победы, он может начать отговаривать счастливчика, вселять в него сомнения в успехе, чтобы воспользоваться шансом самому.

Рыбы

Представители водного знака - натуры крайне чувствительные, но об этом, кажется, знают даже младенцы. Куда важнее то, что милые с виду Рыбки могут быть удивительно завистливыми. Чужой успех ранит их в самое сердце. Особенно сильно они страдают, глядя на счастливые влюбленные пары, поскольку в их личной жизни все складывается крайне сложно. Наблюдая за тем, как в метро или парке целуется какая-нибудь парочка, Рыбы едва ли не зубами скрежещут и вопрошают небо, почему такая радость не выпала на их долю.