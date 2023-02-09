Эти 3 знака Зодиака ни за что в своей жизни не смогут разбогатеть

“Деньги просто сквозь пальцы утекают”, - жалуются некоторые люди, потрясая перед лицом собеседника пустым кошельком или кредиткой. Кто в этом виноват? По мнению астрологов, чаще всего проблема заключается в том, что недовольный своими стремительными расходами человек живет не по средствам. Он тратит свои кровные налево и направо, порой даже не задумываясь над тем, нужны ли ему купленные вещи или это просто очередной каприз. Эксперты в области эзотерики перечислили три знака зодиака, под которыми рождаются настоящие транжиры - разбираемся, почему им никогда не суждено разбогатеть.

Близнецы

У харизматичных и талантливых Близнецов есть все данные для того, чтобы зарабатывать много денег. Очень часто уроженцам воздушного знака действительно удается поймать птицу удачи за хвост и сорвать крупную сумму, однако из-за врожденной расточительности богатство не задерживается в их руках.

Близнецы не могут удержаться от спонтанных и импульсивных трат, без большей части которых вполне можно было обойтись.

Кроме того, стремление получить еще больше денег подталкивает представителей знака к азартным играм. Но, по иронии судьбы, это как раз та сфера, где Близнецам катастрофически не везет.

Водолей

Уроженцы воздушного знака, как правило, не гонятся за длинным рублем - их вполне устраивает довольно скромная заработная плата, главное, чтобы работа их устраивала, а руководство не заставляло сидеть в офисе допоздна. Больше всего Водолей ценит свободу, и если в графике остается время для творчества, он будет доволен.

Порой судьба подкидывает представителям знака шансы повысить уровень своего финансового благополучия, но они легко упускают их.

Нередко Водолей в стремлении обогатиться вкладывает деньги во что-то сомнительное и вовсе теряет их. Поэтому солидные суммы не задерживаются у него на счету.

Рыбы

Мечтательные Рыбки богатеют не наяву, а в собственных грезах. У представителей водной стихии постоянно появляются идеи, как разбогатеть, однако воплотить их в реальности им не позволяют лень и отсутствие самодисциплины.

Порой Рыбы предпринимают робкие шаги к созданию своего дела, но бросают на полпути.

По воле судьбы уроженцам знака может перепасть крупная сумма, но вместо того чтобы вложить ее в собственный бизнес, Рыбы потратят ее на различные мелочи. Дело в том, что они не умеют распоряжаться деньгами и без посторонней помощи никогда не разбогатеют.