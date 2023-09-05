Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды

Умение управлять своими финансами не мешало еще никому, но некоторые люди не торопятся обрести этот важный навык. Они тратят деньги налево и направо, не задумываясь о том, что завтра окажутся без гроша в кармане. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака богатство не светит - они совершенно не умеют копить деньги и экономить.

Близнецы

Окружающим Близнецы кажутся настоящими счастливчиками. У людей, появившихся на свет под этим знаком, есть все шансы построить именно ту карьеру, о которой они мечтают, зарабатывать солидные суммы и жить припеваючи. Нередко так и случается, но, увы, у Близнецов есть и темная сторона, которая все портит.

Деньги не задерживаются надолго в руках этого знака.

Его представители считают, что нужно жить моментом, брать от жизни все, ведь неизвестно, что будет завтра. С одной стороны, это действительно так, с другой - Близнецы перегибают палку и тратят на удовольствия и развлечения все до копеечки. А потом перебиваются до следующей зарплаты, занимая деньги у друзей.

Стрелец

Во многом Стрельцы схожи с Близнецами - они не умеют отказывать себе в какой-либо прихоти. Уроженцы огненного знака - люди целеустремленные и успешные, они могут безбедно жить, то тратят все подчистую. Основным источником расходов Стрельца становятся поездки и путешествия - он в любой момент готов сорваться с места и куда-нибудь лететь или ехать.

Откладывать деньги на черный день Стрелец не любит и не умеет.

Ему само словосочетание “черный день” не нравится - звучит слишком мрачно. Вместо этого представитель знака лучше устроит себе яркий день и потратит свои кровные на какие-нибудь развлечения. Кроме того, он щедро одаривает друзей и любимого человека, но потом остается без гроша в кармане.

Рыбы

В своих фантазиях Рыбы могут быть хоть миллионерами, хоть миллиардерами. Однако в реальности дела обстоят совсем иначе. Представители водного знака едва сводят концы с концами, но делать что-то для улучшения своего материального положения не торопятся. Они ждут, когда богатство само упадет на их голову.

Даже если однажды по счастливому стечению обстоятельств в руках Рыб окажется крупная сумма денег, с наибольшей вероятностью они потратят ее без пользы.

Вернее, без пользы для себя - представители знака охотно раздадут деньги своим друзьям и близким, потратят средства на подарки и сюрпризы. Они и сами не заметят, как мешок с золотом иссякнет.