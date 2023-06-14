Эти 3 знака Зодиака не переносят друг друга: им лучше не встречаться

В зодиакальном круге, как известно, двенадцать знаков, которые астрологи изучают как по отдельности, так и во взаимодействии друг с другом. Представители некоторых созвездий идеально ладят между собой, а вот другие на дух не переносят своих соседей. Причиной тому становится абсолютная несовместимость. Рассказываем, каким трем знакам лучше даже не встречаться, чтобы не обрушить друг на друга (и на окружающих заодно) лавину ненависти.

Телец, Близнецы и Овен

Эти три знака располагаются в зодиакальном круге по соседству, но, к сожалению, плохо ладят между собой. Все относятся к разным стихиям: Овен подчиняется природной силе огня, Телец - земли, а покровителем Близнецов является воздух. Но не это становится главной причиной разногласий.

Овен в силу своих качеств сосредоточен исключительно на себе любимом.

Этот знак не станет мучиться совестью, если во имя своего удобства испортит кому-то планы. Хотите высказать представителю огненной стихии все, что о нем думаете? Что ж, удачи, но потом не жалуйтесь.

Следующий за ним в гороскопе знак Тельца - прирожденный эмпат. Его представители хоть и кажутся окружающим слишком уж приземленными (что неудивительно, учитывая их стихию-покровительницу), но на самом деле становятся прекрасными и чуткими друзьями.

Что происходит в голове у Близнецов, не знают, пожалуй, даже они сами.

Уроженцы этого знака следуют велению сердца, если оно позовет их на тусовку, то они без зазрений совести отправятся туда - и неважно, как хотела провести время их вторая половинка. Она и дома может посидеть.

Ввиду всех этих качеств эти три знака не могут нормально взаимодействовать друг с другом. Телец ждет, чтобы к нему относились с вниманием и заботой, но огненный и воздушный знак для этого чересчур сосредоточены на себе. В их поступках и словах Телец видит пренебрежение к себе.

Овен, напротив, жаждет, чтобы мир и окружающие подстраивались под него.

Представители земного знака хоть и производят впечатление флегматиков, однако они слишком упрямы, чтобы плясать под чужую дудку. Близнецы на требования Овна рассмеются ему в лицо.

Кстати, о Близнецах. Уроженцы воздушной стихии не хотят зависеть ни от кого, потому им не по пути с собственником-Овном и домоседом-Тельцом. Эти три знака вряд ли найдут общий язык, а с большей долей вероятности еще и разругаются друг с другом в пух и прах.