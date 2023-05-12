Эти 3 знака Зодиака могут испортить вам праздник (сами того не понимая)

Представителей этих знаков лучше не приглашать на торжество.

Подготовка к празднику отнимает много времени и сил. Украсить помещение, приготовить угощение, придумать развлекательную программу - эти и десятки других пунктов требует тщательного внимания и проработки. И становится очень обидно, когда все затраченные усилия оказываются напрасными из-за одного человека, который своим поведением портит все торжество. При этом виновник зачастую даже не понимает, что делает что-то неправильно. По наблюдениям астрологов, чаще всего такое поведение свойственно представителям определенных знаков зодиака. Рассказываем, кого же в зодиакальном круге лучше не приглашать на праздничные мероприятия.

Лев

Уроженцы огненного знака убеждены в том, что они - желанные гости на любом торжестве. Они воображают себя кем-то вроде “свадебных генералов”, чье присутствие делает честь хозяевам праздника.

А потому, оказавшись у кого-то в гостях, Львы начинают распоряжаться направо и налево.

Им даже в голову не приходит, что своим поведением они могут нарушить ход праздника. Стоит кому-нибудь тактично намекнуть представителю знака, что не стоит вмешиваться в сценарий мероприятия, как те вспыхивают, словно спичка. Апофеозом становится бурная сцена, которую непременно устроит оскорбленный Лев.

Дева

Помните эпизод “Друзей” с двумя вечеринками? Если бы у тех, кто попал на один праздник с Девой, была возможность сбежать на тусовку по соседству, они непременно так и поступили бы. А все потому, что представители знака ведут себя как типичная Моника - то есть занудствуют и делают всем замечания.

Утихомирить Деву, решившую взять ход торжества в свои руки, не так-то просто.

“Я знаю, как лучше”, - приводят представители знака железный аргумент.

Бесполезно доказывать им, что “лучше для Девы” и “лучше для других” - это разные понятия. Проще вычеркнуть их из списка гостей.

Козерог

Язык мой - враг мой. Кажется, это изречение было придумано для Козерога. Представители земной стихии, оказавшись где бы то ни было, в том числе на празднике, режут правду-матку. И неважно, хотят ли слышать ее гости и организаторы мероприятия - Козерог все равно все выскажет!

“Торт слишком сладкий”, “Кто только купил эти дурацкие шарики?”, “Такие конкурсы для гостей - прошлый век”, - эти и другие замечания буквально сыпятся из уст знака, словно из рога изобилия.

Испорченное настроение хозяев торжества Козерога не волнует - он-то как раз гордится своей прямотой.