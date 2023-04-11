Эти 3 знака Зодиака любят "зажечь" в выходные: а в понедельник краснеют от стыда

Выходные созданы для того, чтобы как следует отдохнуть после рабочей недели, восстановиться и набраться сил. У каждого свои представления об идеальном отдыхе. Кто-то предпочитает провести свободное время дома, за общением с близкими людьми, чтением книг или просмотром фильмов и сериалов. Другие выбирают активный и культурный отдых, отправляются на прогулки, на выставки или в театры. Но есть еще и третья категория людей, для которых выходные дни превращаются в экстремальное приключение. Вот уж кто действительно любит уходить в отрыв, а в понедельник жаждет забыть свои похождения и стереть память свидетелям позора.

Овен

Люди, рожденные под созвездием Овна, уж точно не станут проводить выходные дома в тесной компании. Они обожают “зажигать” - недаром принадлежат к огненной стихии, для представителей которой характерны импульсивность, безбашенность, спонтанность и другие подобные качества.

Отдыхать Овен предпочитает в шумных заведениях, там, где вокруг побольше народу.

В состоянии эйфории этот знак частенько забывается и может перегнуть палку со своими развлечениями. Станцевать на барной стойке для него не проблема. Проблема, как потом смотреть в глаза свидетелям этого действа.

Лев

Львы обожают роскошный отдых. Они не станут довольствоваться малым при выборе места, будь то ресторан, бар или другое заведение. Представители огненного знака берут с собой большую компанию друзей, и, конечно же, возлагают на себя обязанность напоить и накормить всех за свой счет.

В порыве щедрости короли зодиака довольно часто переоценивают возможности своего кошелька и тратят гораздо больше, чем планировали.

Нет, конечно, на лице Льва даже мускул не дрогнет, когда он увидит счет - заплатит за все, как и обещал, а потом будет питаться одной гречкой до зарплаты.

Скорпион

Закрытые и даже чрезмерно спокойные в повседневной жизни, Скорпионы нуждаются время от времени в том, чтобы выплеснуть свои эмоции наружу. Для этого они выбирают самые экстремальные виды отдыха, какие только смогут найти.

А могут даже просто погонять по пустынной трассе, если нет ничего подходящего.

Что-нибудь побить или покрушить - такой вариант эмоциональной встряски тоже приходится по вкусу Скорпионам. Они могут целенаправленно разгромить что-нибудь в своем доме, а потом испытывать из-за этого неловкость. Ну и после такого отдыха приходится потратиться на новый набор посуды, например.