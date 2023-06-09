Эти 3 знака Зодиака лучше всего умеют давать советы: иногда к ним стоит прислушаться

Оказавшись в сложной жизненной ситуации, одни пытаются разобраться с произошедшим сами, другие - обращаются за советом к более опытным людям или к тем, кто может иметь представление о проблеме. Конечно, не факт, что рекомендация, которую получит человек, будет полезной или компетентной. Чтобы совет уж точно был мудрым и ценным, стоит отправиться за ним к представителям определенных знаков зодиака. К их словам можно смело прислушиваться.

Близнецы

Представители воздушного знака наделены высокой эмпатией. Они прекрасно чувствуют собеседника, что творится у него на душе, какие мысли и чувства одолевают. Близнецы легко могут представить себя на месте собеседника, понять, что тот испытывает, и исходя из этого дать по-настоящему дельный совет.

При этом уроженцы знака, поделившись своим опытом и мудростью, потом обращаются за обратной связью.

Не из любопытства, а для того, чтобы узнать, насколько полезной и действенной оказалась их рекомендация. Близнецы искренне радуются, когда дела у “подопечного” налаживаются благодаря их вмешательству.

Дева

Люди, знакомые с Девой, могли бы сравнить ее с ходячей энциклопедией. При общении с представителями этого знака возникает ощущение, что они знают все на свете. При этом, конечно же, Дева не повторяет заученные фразы, как попугай - она действительно разбирается в самых разных вопросах и может поделиться своими мыслями по тем или иным поводам.

Спросив совета у уроженца этого знака, вы гарантированно получите подробный план, которому необходимо следовать для достижения лучшего результата.

Дева - настоящее справочное бюро, в которое можно обращаться в любое время, она никогда не откажет в добром совете. Но когда ее добротой начинают злоупотреблять, почувствует это и обидится.

Весы

Кто-то подумает: “Ну уж нашли, к кому за советом обращаться. Весы сами не понимают, чего хотят, как они поймут, что нужно другим людям?” Парадоксально, но вечно сомневающиеся и колеблющиеся уроженцы этого знака - прекрасные советчики. Так же, как и Близнецы, они принадлежат к воздушной стихии, а значит, обладают хорошей интуицией и эмпатией.

Сложно найти более внимательного и неравнодушного собеседника, чем Весы.

Приходите к ним в гости и располагайтесь со всем комфортом, этот знак вас и чаем напоит, и жилетку для слез предоставит, и слезы вытрет. А самое главное, подскажет, как дальше действовать в сложной ситуации.