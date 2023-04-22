Эти 3 знака Зодиака глупее всего потратят деньги, если сорвут куш

Умение анализировать доходы и расходы, вести свой личный бюджет свойственно далеко не всем знакам зодиака. Некоторые из них склонны к расточительству, они потратят все до копейки, даже если на их счету неожиданно окажется действительно крупная сумма. При этом нельзя сказать, что представители этих знаков спустят все деньги на что-то полезное - с большей долей вероятности приобретения будут спонтанными и не особенно нужными. Рассказываем, кошельки каких знаков зодиака пустеют намного быстрее, чем пополняются купюрами.

Овен

“Овен” и “импульсивность” - это практически синонимы. Представители огненного знака действуют под влиянием сиюминутного желания, и это касается всех сфер их жизни, в том числе покупок.

Завидев на витрине не слишком нужную, но ужасно симпатичную вещицу, Овен торопится купить ее, присвоить себе, но очень быстро теряет в ней интерес.

Планирование бюджета кажется уроженцам знака чем-то невероятно скучным. Обдумывать покупку, откладывать на нее деньги Овен тем более не станет - не получив вожделенную вещь сразу, он уже не испытает большого удовольствия от ее приобретения. Его девиз - “Все и сразу”.

Близнецы

Воздушный знак зодиака обожает бросать деньги на ветер. Нет, конечно, если у Близнецов появится какая-то глобальная цель, он станет откладывать на нее определенную сумму, главное, чтобы в процессе накопления средств интерес не улетучился. Тогда представители знака с огромным удовольствием спустят свои кровные на срочную хотелку.

Кроме того, Близнецы любят пускать всем окружающим пыль в глаза.

В соцсетях уроженцев знака можно часто увидеть фотографии с отдыха или из пафосных ресторанов. Подопечные Меркурия жаждут, чтобы им завидовали и восхищались ими. Нередко они тратят последнее на иллюзию красивой жизни, а потом едва перебиваются до зарплаты.

Рыбы

Людей, рожденных под водным знаком, нельзя отнести к числу обычных транжир. Скорее уж, сбережения в кошельке и на счете Рыб не залеживаются потому, что этот знак обладает невероятно доброй душой и мягким сердцем. Все, кому не лень, занимают у представителей знака в долг, а потом забывают отдать (ну или делают вид, что забыли).

Вот так и получается, что уроженцы знака раздают честно заработанное налево и направо, а потом сидят на воде и хлебе.

Если же Рыбки возьмут волю в кулак и откажут в ответ на очередную просьбу “перехватить до аванса”, то потом долго будут чувствовать себя виноватыми. Чужой комфорт они нередко ставят превыше своего собственного.