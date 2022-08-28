Эти 3 знака Зодиака даже Мессинг считал уникальными

Вольф Мессинг - без преувеличения одна из ключевых фигур прошлого столетия. Несмотря на то, что в СССР к эзотерике и мистике относились настороженно, если не сказать - враждебно, этот телепат сумел завоевать доверие не только советской публики, но и, по слухам, представителей власти. Вольф Мессинг интересовался самыми разными эзотерическими дисциплинами, в том числе астрологией. В свое время он назвал три знака, которые, по его мнению, отличались уникальными способностями.

Овен

По мнению советского телепата, Овны обладают поистине удивительной энергетикой. Они настолько свободны, независимы и непокорны, что это не может не вызывать восхищения. Если представители огненного знака поставили себе какую-либо цель, можно даже не сомневаться в том, что рано или поздно они ее достигнут, какие бы преграды не вставали у них на пути.

Кроме того, Овны - харизматики, способные расположить к себе любого собеседника.

Они от природы наделены способностью производить выгодное впечатление. Неудивительно, что из Овнов получаются прекрасные лидеры, ведь они именно те, кто может вдохновить и повести за собой коллектив.

Весы

Вольф Мессинг называл Весы противоречивым знаком. С одной стороны, эти люди могут быть спокойными и уравновешенными, с другой - во имя своих целей они способны даже на неблаговидные поступки, предательство, манипуляции. Тем не менее телепат тепло отзывался об этом знаке, указывая на то, что совершить что-то плохое могут только те Весы, которые появилась на свет под неблагоприятной картой. Особенность этого знака заключается в том, что его представители наделены прекрасной интуицией.

Они могут предсказывать грядущие события или предугадывать поведение окружающих. Поэтому Весам нужно чаще прислушиваться в внутреннему голосу.

Водолей

Советский телепат отзывался о Водолее как о самом талантливом и многогранном знаке в зодиакальном круге. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, с детских лет выделяются на фоне сверстников своим умом и способностями. Если Водолеи захотят, то со временем смогут стать по-настоящему известными. Они обаятельны, харизматичны, производят выгодное впечатление на окружающих.