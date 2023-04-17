Эти 3 знака Зодиака часто идут на риск: и всегда выходят сухими из воды

Многие из нас встречали на жизненном пути людей, которых можно без всякого сарказма охарактеризовать как победителей по жизни. Они действительно собирают все сливки, им везет как в мелочах, так и по-крупному. Именно эти счастливчики находят деньги в кармане куртки, которую не надевали с прошлого года, выигрывают крутые призы в конкурсах репостов и узнают об отмене скучного мероприятия, на которое не хотелось идти, за минуту до выхода из дома. По мнению астрологов, чаще всего удача преследует представителей определенных знаков зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе может похвастаться фантастическим везением.

Близнецы

“Кто не рискует, тот не пьет шампанское”, - именно эта фраза могла бы стать девизом Близнецов.

Уроженцы воздушного знака, без всякого преувеличения, являются настоящими любимчиками фортуны. Удача следует за ними по пятам, в какое бы опасное дело не ввязались эти неугомонные дамы и господа.

Они не боятся пробовать что-то новое, такое, чего еще никто до них не делал. С любопытством экспериментатора Близнецы осваивают новые горизонты, чтобы затем поделиться своим драгоценным опытом с другими. Да, они существенно рискуют, но уверенность в своих силам и азарт не позволяют им отступить назад.

Лев

Склонность к авантюрам - одно из главных отличительных черт Льва. Представители огненного знака - люди азартные, предприимчивые, целеустремленные. Как только перед ними появляется какая-либо цель, они с невиданным упорством идут к ней, несмотря на риски и возможные неудачи.

Кроме того, Львы часто “играют на публику”. Уроженцы этого знака прекрасно знают, как много у них хейтеров и поклонников. Поэтому пускаются в авантюры, чтобы вызвать зависть у первых и восхищение - у вторых.

Как пел Остап Бендер в советской экранизации, “замрите, ангелы, смотрите, я играю!”.

Рыбы

Фортуна щедро одарила Рыб интуицией. Как счастливые обладатели самого феноменального шестого чувства в гороскопе, они могут совершенно не тревожиться по поводу своего будущего. За любые рискованные затеи представители водного знака берутся, зная, что им повезет.

Окружающим порой кажется, что Рыбы выиграли в какой-то вселенской лотерее еще в момент своего появления на свет.

Они постоянно получают от судьбы приятные плюшки и выходят сухими из воды в сложных ситуациях, в то время как другие знаки зодиака таким везением похвастаться не могут.